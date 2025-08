Una vita in Brasile tra i migliori del futsal verdeoro, un passaggio in King’s League e ora ha lanciato la sua ragnatela verso Serie A: questo è il viaggio di Everton Felipe de Oliveira Gonçalves, conosciuto come Ton. Forza, qualità e soprattutto gol: sono queste le caratteristiche del pivot brasiliano classe ’90, pivot che L84 Torino è lieta di accogliere in Italia con la divisa verdenera.

Quella che potrebbe essere la saga del vostro supereroe del futsal preferito è una storia vera, quella di Ton: la storia di Spiderman nel multiverso di L84! Mettete insieme le qualità da pivot mondiale, la classe verdeoro, un salto in King’s League ed un’esultanza alla Spiderman. Risultato? Spettacolo assicurato!

La sua carriera

Ton inizia la sua carriera professionistica sul 40×20 nel Barueri Futsal, prima di passare al Taboao nella stagione 2019/20. Qui esplode, vincendo il premio di miglior pivot 2020 mostrando le proprie qualità. Dopodiché passa al Santo André/Intelli, prima di aprire la prima parentesi internazionale. Infatti Ton vola in Ungheria, dove chiude al terzo posto il campionato 2022/23 con il Veszprem prima di tornare in patria al Pato.

Il 2024 si rivela l’anno d’oro del brasiliano: altro premio miglior pivot, vittoria nel campionato Paranaense, terzo posto in Liga Nacional e secondo posto in Taça Brasil. Tuttavia qualcosa cambia all’improvviso: Ton approda in King’s League per giocare con il G3XFC, mostrando tutta la classe del futsal ai social del mondo. Arrivando ad oggi, ilclasse ’90 ha scelto l’Italia: Ton è pronto a diventare l’amichevole Spiderman di quartiere a Torino.

Queste le parole di Ton per il suo arrivo in L84 Torino:

“Sono molto felice e impaziente di arrivare a Torino e ho tanta voglia di presentarmi e di conoscere i tifosi della L84. Arrivo sicuramente con l’intenzione di scrivere una bellissima storia, con tanta fame e tanti gol!”.

Benvenuto a Torino, Ton!