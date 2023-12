Grantorino Basketball Draft annuncia l’ingresso del Centro Sportivo Universitario torinese all’interno del progetto cooperativo di pallacanestro giovanile più grande d’Italia.

Alla presenza del Presidente del Cus Riccardo D’Elicio, del Presidente di GRANTORINO Giovanni Vitale e dai consiglieri Luca Battaglio e Julio Trovato è stato raggiunto un importante accordo con la polisportiva universitaria di via Braccini.

Il Cus Torino porta a 10 le società che hanno dato vita a Grantorino, tra esse Pallacanestro Moncalieri, Collegno Basket, Libertas Moncalieri, Kangaroos sport, Alter82 Piossasco, Eridania basket, Venaria Reale Pallacanestro, Pallacanestro Grugliasco e Campus Piemonte Basketball.

Il CUS Torino è una polisportiva piemontese che da oltre 70 anni collabora con l’Università e il Politecnico di Torino. Tutte le operazioni partono dalla sede storica di via Braccini, ma sono tante altre le realtà dislocate del CUS che aiutano migliaia di ragazzi ad allenarsi ogni giorno in oltre ventotto discipline sportive agonistiche.

Eccole tutte nel dettaglio e in rigoroso ordine alfabetico: Arrampicata Sportiva, Atletica Leggera, Badminton, Basket, Beach Volley, Boxe, Calcio, Canoa, Canottaggio, Danza & Benessere, eSport, Fitness, Golf, Hockey Prato, Karate, Judo, Lotta Olimpica, Orienteering, Pattinaggio su ghiaccio, Pesistica, Rugby, Sci, Subacquea, Tennis, Tennistavolo, Triathlon, Volley a cui si aggiunge l’Attività Adattata.

Il Presidente D’Elicio commenta con entusiasmo il nuovo progetto << E’ nato un grande abbinamento: il CUS Torino da oggi fa parte di un bel gruppo di persone che hanno dimostrato grande passione e capacità e mi auguro che questo progetto possa qualificare la pallacanestro torinese in funzione della formazione dei giovani della nostra città rendendo questi ragazzi migliori. Come CUS Torino metteremo fin da subito a disposizione di GRANTORINO il know-how che abbiamo affinato negli anni e tutto quello che potrà aiutare a far crescere questo interessante progetto, rendendolo unico nel panorama italiano e di sicuro successo. Non vediamo l’ora di iniziare a fare sul serio! >>.

Il Presidente di GRANTORINO Giovanni Vitale commenta soddisfatto << E’ un orgoglio per tutti noi annoverare il CUS come prima società che si aggiunge al nostro progetto; siamo certi che l’esperienza, la competenza e la passione del presidente D’Elicio e del suo staff ci saranno d’aiuto in questo percorso di crescita e di posizionamento. Era il regalo di Natale che volevamo fare al progetto. Siamo molto contenti del lavoro svolto fino ad ora e del grosso interesse che le altre società del territorio ci stanno manifestando. Tutti ottimi presupposti per uno splendido 2024 >>.