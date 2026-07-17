Reale Mutua Torino, Niccolò Locati e Lara Pozzato formano il nuovo staff tecnico di coach Moretti

Torino, venerdì 17 luglio 2026 – Reale Mutua Basket Torino comunica le novità che riguardano la composizione dello staff tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2026/2027.

Il nuovo staff guidato dal capo allenatore Paolo Moretti vedrà l’ingresso di Niccolò Locati nel ruolo di primo assistente e di Lara Pozzato in qualità di seconda assistente.

“Inizia un nuovo viaggio insieme, un nuovo percorso con due giovani allenatori, preparati ed entusiasti,” così coach Moretti ha introdotto il suo staff gialloblù.

Niccolò Locati, classe 1986, originario di Milano, arriva sotto la Mole dopo aver concluso un percorso di ben dieci anni nello staff tecnico dell’Urania Milano. Con il club milanese, ha lavorato sia nel settore giovanile, ricoprendo negli anni il ruolo di capo allenatore dagli Esordienti fino alla categoria Under 19, sia nello staff tecnico della prima squadra. Nel 2019 ha conquistato la promozione in Serie A2, come assistente di Davide Villa, e poi ha vissuto gli anni successivi in cui l’Urania si è affermata come realtà consolidata della seconda categoria nazionale, lavorando ancora con coach Villa fino al 2024 e poi con Marco Cardani nelle ultime due stagioni.

Lara Pozzato, torinese, porta con sé un bagaglio di esperienze radicato sul territorio. Ha iniziato a formarsi a livello giovanile, tra Settimo Torinese, Venaria e Rivoli, prima di fare il suo esordio nel mondo senior di alto livello a Moncalieri, dove ha fatto parte dello staff tecnico della prima squadra in Serie A2 Femminile. Nel 2020 ha accettato la chiamata del Basket Pegli, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore femminile e anche l’incarico di head coach della prima squadra in Serie B Femminile.

“Ho accettato questa opportunità con grande entusiasmo,” afferma Niccolò Locati, che assumerà il ruolo di primo assistente di coach Moretti. “Dopo 10 anni trascorsi con lo stesso club a Milano, per me c’è lo stimolo di affrontare una nuova avventura. Ho trovato grande disponibilità da parte del club, ci sono i presupposti per fare una stagione positiva. Insieme lavoreremo per cercare di sorprendere positivamente i nostri tifosi, mostrando una pallacanestro bella da vedere, con l’obiettivo di raccogliere una crescente partecipazione di pubblico lungo questo percorso. Mi sono trovato subito in linea con il pensiero di Paolo Moretti. Avremo a disposizione un gruppo con diversi giovani. Sarà stimolante lavorare con loro e farli crescere.”

“Sono molto contenta, era l’opportunità che stavo cercando e questa occasione è arrivata proprio a Torino, casa mia,” le parole ricche di entusiasmo di Lara Pozzato, che ricoprirà l’incarico di seconda assistente. “Per me sarà un’esperienza importante dal punto di vista tecnico, ma ovviamente il fatto di lavorare nella mia città rappresenta un ulteriore stimolo. La squadra costruita da coach Moretti segue una logica affine alle mie corde, con l’idea di amalgamare esperti e giovani. Contribuire alla crescita di questi ragazzi, venendo da un background di livello giovanile, sarà particolarmente stimolante.”

Con l’inserimento di Niccolò Locati e Lara Pozzato, Reale Mutua Basket Torino definisce uno staff tecnico rinnovato e motivato, pronto ad affrontare con entusiasmo e competenza la stagione 2026/2027.

Ufficio Stampa Basket Torino