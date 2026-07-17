Limitazioni al traffico da Pian della Rocca al Colle Basset

Sauze d’Oulx: limitazioni al traffico tra Pian della Rocca e Colle Basset per un’estate all’insegna della sicurezza e della sostenibilità

Con la riapertura della Strada Provinciale 173 dell’Assietta, nuovamente percorribile sull’intero tracciato da Pian dell’Alpe a Sestriere, tornano anche per l’estate le misure di regolamentazione della viabilità finalizzate a tutelare uno dei comprensori naturalistici più suggestivi delle Alpi piemontesi.

Come previsto dalla Città Metropolitana di Torino, nei mesi di luglio e agosto la Strada dell’Assietta è chiusa al traffico motorizzato ogni mercoledì e sabato, dalle ore 9 alle ore 17, nel tratto compreso tra il Colle Basset e Pian dell’Alpe, consentendo la fruizione dell’itinerario esclusivamente a pedoni e ciclisti.

In coerenza con questo provvedimento, il Comune di Sauze d’Oulx ha disposto, con apposita ordinanza, la limitazione della circolazione anche sul tratto comunale che collega Pian della Rocca al Colle Basset, nelle medesime giornate e fasce orarie, così da garantire continuità alla regolamentazione della viabilità e favorire una fruizione più sicura e sostenibile dell’area.

L’Assessore Davide Allemand, che ha seguito l’iter del provvedimento, illustra il provvedimento: “L’obiettivo è quello di favorire una convivenza equilibrata tra escursionisti, ciclisti e tutti coloro che frequentano questo straordinario ambiente alpino. La limitazione del traffico rappresenta una scelta di tutela del territorio e della sicurezza, riducendo l’impatto dei veicoli a motore e valorizzando una delle aree più belle del nostro comprensorio. È un’iniziativa che negli anni ha dimostrato di essere apprezzata da residenti e turisti e che contribuisce a promuovere un turismo sempre più rispettoso dell’ambiente”.

L’ordinanza comunale prevede alcune deroghe per consentire l’accesso ai residenti, ai gestori dei rifugi, ai conduttori di aziende agricole e ai proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali, previa autorizzazione rilasciata dai Comuni competenti. Restano inoltre sempre autorizzati i mezzi impiegati per la manutenzione delle infrastrutture, quelli destinati ai servizi di soccorso e vigilanza e gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

L’Amministrazione comunale invita tutti gli utenti della montagna a rispettare la segnaletica e le limitazioni in vigore, contribuendo con comportamenti responsabili alla tutela dell’ambiente alpino e alla sicurezza di chi percorre la Strada dell’Assietta a piedi o in bicicletta.