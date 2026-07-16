Scienza e Tecnologia

L’Agenzia Spaziale Italiana annuncia la scomparsa del presidente Teodoro Valente

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Prematura scomparsa Teodoro Valente

L’Agenzia Spaziale Italiana, la vicepresidente, il direttore generale, i membri del Cda, del Cts, del Collegio dei Revisori, il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo e tutti i dipendenti e collaboratori esprimono il profondo cordoglio per la prematura scomparsa del presidente, professor Teodoro Valente.

Un sincero e sentito ringraziamento al professor Valente per l’azione e l’impegno lavorativo con i quali ha guidato in questo ultimo triennio l’Agenzia in una fase di grande crescita e con il raggiungimento di pregevoli risultati per tutto il settore spaziale.

Come previsto dalle norme di legge e statutarie, d’intesa con l’Autorità governativa delegata, assume le funzioni la vicepresidente, prof. avv. Elda Turco Bulgherini, al fine di garantire la piena continuità e operatività dell’Agenzia.

Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana dal 2023, è stato professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso l’Università La Sapienza di Roma e autorevole studioso nel campo dei materiali compositi e delle nanotecnologie.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo in ambito accademico e della ricerca, tra cui la presidenza del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, la direzione dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR e incarichi presso la Commissione europea.

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