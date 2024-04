Grantorino Basketball Draft è lieta di annunciare l’ingresso di PNC Basketball all’interno del progetto cooperativo di pallacanestro giovanile più grande d’Italia.

Un altro importantissimo tassello per la crescita del progetto torinese, nato la scorsa estate da un’idea del Presidente Gianni Vitale e dai consiglieri Julio Trovato, Luca Battaglio e Paolo Terzolo.

PNC è da decenni alla guida del movimento cestistico delle Valli di Lanzo e vanta tanta esperienza nei campionati senior maschili e femminili. Da sempre è molto attenta ai più giovani, con un ottimo settore giovanile guidato da Luigi Rubino e vicina ormai alla 30° edizione de “La Befana gioca a basket” di inizio gennaio che chiama all’appello formazioni da tutta Italia.

Con la storica società di Ciriè, il numero di realtà del territorio di Grantorino BasketBall Draft sale così a dodici. Tra queste, ricordiamo, Pallacanestro Moncalieri, Collegno Basket, Libertas Moncalieri, Kangaroos Sport, Alter82 Piossasco, Eridania Basket, Venaria Reale Pallacanestro, Cus Torino, Pallacanestro Grugliasco, Campus Piemonte Basketball e Auxilium ad Quintum.

Dichiarazioni di Gianni Vitale il presidente di Grantorino BasketBall Draft

«PNC è una solidissima realtà a cui abbiamo sempre rivolto lo sguardo con attenzione. E’ una società che ha dimostrato qualità nella formazione di numerosi giocatori negli anni e ho profonda stima per il presidente Morelli che sono certo porterà la sua esperienza all’interno della cooperativa. Con questa aggiunta Grantorino continua a crescere nei numeri e porta il Draft su un territorio cruciale come quello della provincia Nord di Torino».

Il presidente della PNC Biagio Morelli: «Entriamo con orgoglio e tanta voglia di fare. Grantorino BasketBall Draft nasce come progetto ambizioso. In meno di un anno è riuscito a mettere insieme – con noi – ben 12 società del torinese. Il motivo dell’ingresso è semplice: la crescita dei giocatori. Ho lavorato tutta la vita per garantire il miglior futuro ai nostri atleti e l’ingresso in Grantorino prosegue questa direzione che ci consentirà di toglierci qualche soddisfazione in più, considerati i palcoscenici (anche europei) che di consueto calcano le formazioni del Draft. Come società speriamo di dare il massimo dentro e anche fuori dal campo. Non vediamo l’ora di iniziare».