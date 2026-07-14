Secondo Campionato Nazionale 2026: il minigolf d’eccellenza sbarca a Novi Ligure

Il campo di minigolf del Parco Villa Aurora di Novi Ligure si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno. Il 18 e 19 luglio, la città di Novi diventerà la capitale nazionale della disciplina ospitando il secondo Campionato Nazionale 2026: i Campionati Italiani di Categoria individuali e a Squadre.

L’evento, promosso dal Dipartimento Minigolf della FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e organizzato dall’Asd MGC Novi Ligure, vedrà sfidarsi i migliori interpreti della disciplina in Italia. La competizione ha ricevuto il patrocinio del Coni e del Comune di Novi Ligure, a testimonianza del valore sportivo e sociale dell’iniziativa.

I titoli in palio saranno assegnati attraverso la formula della “gara a colpi”: vincerà chi, al termine dei percorsi previsti, avrà totalizzato il minor numero di colpi complessivi.

La precisione millimetrica e la concentrazione saranno gli elementi determinanti per conquistare i titoli di: Campionessa Italiana 2026 (Categoria Elite Femminile); Campione Italiano 2026 (Categoria Elite Maschile); Campione Italiano Under 15; Squadra Elite Campione Italiana 2026 (3 giocatori/trici + riserva); Squadra Seniores Campione Italiana 2026 (3 giocatori/trici + riserva); Squadra Juniores Campione Italiana 2026 (3 giocatori/trici + riserva).

La quattro giorni di sport si articolerà in base al seguente calendario: 16 e 17 luglio, dalle ore 8 alle 17, allenamenti ufficiali aperti agli atleti.

Il 17 luglio, alle ore 17.30, cerimonia di apertura ufficiale presso il Parco Villa Aurora alla presenza delle autorità locali e sportive seguita dal sorteggio degli abbinamenti per le gare a squadre.

Il 18 luglio, dalle ore 8, prima giornata di gara. Gran finale il 19 luglio, dalle ore 8 alle 18, per la seconda giornata di gara al termine della quale si terrà la cerimonia di premiazione con la proclamazione dei vincitori individuali e a squadre.