Goletta dei Laghi di Legambiente arriva in Piemonte

Goletta dei laghi, la storica campagna dei Legambiente che da 20 anni monitora lo stato di salute dei bacini lacustri, dal 7 al 9 luglio arriva in Piemonte con un ricco programma di appuntamenti.

Si inizia lunedì 7 luglio con l’evento nazionale in programma a Pella (NO) sul lago d’Orta, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso lo showroom Fantini, via Roma, 2, per presentare lo studio sulle microplastiche, fare un punto sullo stato dell’arte e sulle proposte inerenti al tema.

Insieme a Legambiente, interverranno diversi esperti, studiosi e ricercatori. L’incontro, che rientra tra gli appuntamenti pensati per festeggiare i 20 anni di Goletta dei Laghi, sarà anticipato alle ore 9.00 da un giro in barca sul lago, riservato alla stampa, con un’attività dimostrativa di campionamento delle microplastiche attraverso l’utilizzo della manta. (Necessario accredito stampa entro venerdì 4 luglio).

Martedì 8 luglio la Goletta dei Laghi arriva a Torino

alle ore 9.30 con il Forum Acqua organizzato da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta presso il presso il Museo Regionale delle Scienze Naturali, in via Via Accademia Albertina 15, per parlare dell’importanza della gestione sostenibile della risorsa idrica e per presentare i dati di monitoraggio di Goletta dei Laghi sulla qualità delle acque dei bacini lacustri piemontesi (Laghi di Avigliana, Lago di Viverone, Lago d’Orta, Lago San Michele, Lago Maggiore).

A chiusura, con la partecipazione del Touring Club Italiano, si terrà la premiazione dei Comuni piemontesi che hanno ricevuto nella guida “Il mare più bello”, il premio delle Vele, con la consegna delle bandiere alle località lacustri che hanno ricevuto le Cinque, le Quattro e le Tre Vele per la qualità dei servizi turistici offerti e la valorizzazione e tutela del territorio.

Mercoledì 9 luglio sul Lago Maggiore

con una giornata dedicata al bacino lacustre nella sua “interezza”, unendo la sponda lombarda e piemontese. Grazie alla collaborazione con le associazioni e le realtà nautiche locali, verrà realizzato una vera e propria traversata sul lago con le imbarcazioni a vela d’epoca, intervallata da iniziative locali su entrambe le sponde per fare un punto sui dati di monitoraggio di Goletta dei Laghi sul bacino lacustre.

Appuntamento alle ore 9.30 alle Officine dell’Acqua di Laveno, seguirà ore 10.00 conferenza stampa sui dati del Lago Maggiore. Alle ore 12.30 partenza delle navi storiche di Vele d’Epoca dal porto di Laveno, nel pomeriggio ore 14.30 previsto passaggio delle imbarcazioni da Baveno con i saluti istituzionali.

Ore 16.30 l’arrivo al molo comunale di Lesa e per finire ore 16.45 la conferenza stampa dei dati Goletta dei Laghi sul Lago Maggiore sponda piemontese presso la società Operaia di Lesa.