Anche quest’anno il Museo Leone non farà mancare la sua presenza in occasione della festa di Sant’Eusebio. Venerdì 1° agosto, alle 17.30, festeggeremo la patronale, come ormai consuetudine da più di un decennio, con tutti gli amici che vorranno stare in nostra compagnia e del Museo che da oltre cento anni narra la storia e custodisce le tradizioni di Vercelli e del suo territorio.

Vercelli antichissima: tra celti, giganti e creature antidiluviane

L’appuntamento di quest’anno a cura di Luca Brusotto e di Riccardo Rossi, ci porterà alla scoperta delle origini della nostra città così come la raccontavano storici locali ed eruditi dal Rinascimento fino al 1800.

Come d’altronde narrava la Bibbia attraverso il libro della Genesi, prima del diluvio universale la terra era abitata da giganti e creature fantastiche che convivevano con gli umani e così fu anche per la nostra Vercelli come, secondo alcuni, testimoniato dai ritrovamenti di denti, ossa o altri resti di enormi dimensioni e quindi appartenenti ai giganti antidiluviani.

E poi, dopo il diluvio, la fondazione della città antica, forse ad opera dei celti (Vercelli la rocca dei celti) oppure da parte dei troiani compagni di Enea in fuga e dedicata alla dea Venere (Veneris cella) se non addirittura fondata dalla dea in persona o da qualche suo discendente. Insomma, una città che già anticipava i fasti e gli splendori dell’età romana e medievale.

Queste e altre storie saranno al centro di un pomeriggio che si concluderà con un brindisi ed un piccolo rinfresco per festeggiare tutti insieme la patronale.

La prenotazione è obbligatoria ai numeri 0161 253204 o 348 3272584. Per info consulta www.museoleone.it o scrivi a info@museoleone.it. Segui anche le nostre pagine Facebook e Instagram.

Il Museo Leone, inoltre, non si ferma a S. Eusebio. Prima della chiusura estiva, programmata dal 4 al 29 agosto, appuntamento, domenica 3 agosto, con la consueta apertura gratuita della prima domenica del mese. Oltre al Museo Leone anche il MAC – Museo Archeologico della Città di Vercelli, che per la pausa estiva rispetterà lo stesso periodo di chiusura del Museo Leone, sarà visitabile, con ingresso libero.