Domenica 26 gennaio la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è attesa dalla trasferta contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, incontro valido per la settima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. La partita, con fischio d’inizio alle ore 18, verrà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da Rai Sport.

Reduci da tre vittorie piene fra campionato e CEV Challenge Cup, le biancoblù vanno al PalaVerde di Villorba consapevoli del durissimo impegno che le attende ma determinate a tentare di non tornare a mani vuote dal confronto con le pluricampionesse venete. Un’impresa che in questa stagione non è ancora riuscita a nessuno, Conegliano infatti oltre a essere imbattuta non ha mai concesso nemmeno un tie-break, aggiudicandosi i diciotto match di campionato fin qui giocati con quattordici 3-0 e quattro 3-1.

Chieri, peraltro, si può fregiare di essere una delle sole tre squadre riuscite quest’anno a strappare un set alle ragazze di Santarelli.

Quattordici i precedenti fra i due club, tutti vinti da Conegliano che in sole due occasioni è stata portata al tie-break da Chieri. Due le ex, entrambe da parte chierese: Lucille Gicquel e Loveth Omoruyi.

Alla vigilia della trasferta di Conegliano, a fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è il capitano Ilaria Spirito:

«La partita di coppa col Benfica è stata sicuramente un ottimo modo per approcciarsi alla trasferta con Conegliano. E’ stata una bella vittoria. Abbiamo comandato i due set che ci servivano per portare a casa il passaggio del turno, siamo state ordinate e abbiamo fatto quello che sappiamo fare.

E’ sempre bello tornare a giocare a Torino dove c’è tantissima gente che ci viene a vedere, anche tante bimbe e tante ragazzine che dopo la partita si “affollano” per avere un nostro autografo o una nostra foto, cosa che fa sempre piacere.

Quella con Conegliano è una partita che dobbiamo affrontare con tranquillità e serenità, cercando di fare le nostre cose e cercando di mettere in campo quello per cui ci stiamo allenando, anche se purtroppo in queste settimane di allenamenti ce ne sono stati pochi visti i tanti impegni.

E’ una trasferta lunga, siamo un po’ stanche ma con Conegliano è sempre un piacere giocare perché è una pallavolo di altissimo livello. Quindi nessuna pressione e andiamo in campo per migliorarci, prendere consapevolezza dei nostri mezzi e affrontare al meglio l’ultimo pezzo di stagione che è molto importante, sia in ottica play-off, sia le semifinali di Challenge Cup che sono un altro step per il nostro percorso».