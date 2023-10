Rivelate le prime quattro tappe del Giro d’Italia 2024. La Grande Partenza prevista per il 4 maggio da Venaria Reale, avrà un significato speciale, poiché verrà dedicata alla memoria del Grande Torino, in occasione del 75º anniversario della tragica tragedia di Superga.

Questo evento segna il quarto avvio del Giro d’Italia dal Piemonte, seguendo le edizioni del 1961, 2011 e 2021. La presentazione ufficiale è avvenuta presso il Grattacielo Piemonte di Torino, la sede della Regione. Ora, esaminiamo le prime quattro tappe, mentre dovremo aspettare fino al 13 ottobre per scoprire i dettagli delle tappe successive.

Giro d’Italia 2024: le prime 4 tappe

Tappa 1: Venaria Reale – Torino (136 km) – 4 maggio 2024

La prima tappa si preannuncia intensa, con un finale impegnativo che potrebbe mettere alla prova i capitani delle squadre ciclistiche sin dall’inizio. Il percorso si avvicina a Torino dalla zona Nord, attraversando un ampio circuito che comprende la salita del Pilonetto sulla collina di Superga, prima di raggiungere Moncalieri e il lungo fiume Po, dove sarà posizionato l’arrivo. Inoltre, i corridori dovranno affrontare la scalata del Colle Maddalena, rendendo questa tappa una sfida emozionante per gli atleti.

Tappa 2: San Francesco al Campo – Santuario di Oropa a Biella (150 km) – 5 maggio 2024

La seconda tappa promette spettacolo con un arrivo in salita. La partenza avverrà dalla città del velodromo, si attraverserà il Canavese e il Biellese, culminando con una sfida epica: una salita di 12 km fino al Santuario di Oropa a Biella. Questo santuario è famoso per essere stato teatro dell’impresa di Marco Pantani nel 1999.

Tappa 3: Novara – Fossano (165 km) – 6 maggio 2024

La terza tappa è notevolmente più semplice rispetto alle prime due, caratterizzandosi per essere prevalentemente pianeggiante, con l’eccezione del passaggio sulle colline del Monferrato, dove sarà posizionato un Gran Premio della Montagna a Lu. Questa tappa dovrebbe favorire i corridori veloci, anche se il finale non è adatto ai velocisti puri.

Tappa 4: Acqui Terme – (ancora da rivelare) – 7 maggio 2024

Per quanto riguarda la quarta tappa, al momento si conosce solo la città di partenza, Acqui Terme, mentre i dettagli sul resto del percorso rimangono un mistero. Dovremo attendere ulteriori comunicazioni per scoprire quali sfide attenderanno i ciclisti in questa tappa.

Il Giro d’Italia 2024 si prospetta come un’edizione emozionante e commemorativa, con una Grande Partenza da Venaria Reale in onore del Grande Torino e un mix di tappe impegnative e pianeggianti che promettono di mettere alla prova i ciclisti di tutto il mondo. Gli appassionati di ciclismo non vedono l’ora di seguire questa epica competizione attraverso le strade d’Italia. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sul percorso del Giro d’Italia 2024!