Il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile inaugura la mostra “Ferrari Design. Creative Journeys 2010-2025“, realizzata in collaborazione con Centro Stile Ferrari e Musei Ferrari e aperta al pubblico fino a domenica 8 marzo 2026.

Benedetto Camerana, Presidente del MAUTO

“Oggi inauguriamo Sulle strade del design, il nuovo spazio espositivo dedicato al progetto industriale: qui il MAUTO allarga lo sguardo e le radici dall’automobile, prodotto complesso e sintesi per eccellenza, al design industriale totale. Sotto la guida dei curatori Silvia Baruffaldi e Marco Sanmicheli l’esposizione costruisce accostamenti metodologici secondo criteri di ispirazione e comparazione.

Le personalità che hanno definito la storia dell’automobile, come Marcello Gandini, Giorgetto Giugiaro, Paolo Martin, Leonardo Fioravanti, Aldo Brovarone, Ercole Spada, Giovanni Michelotti, e davvero tanti altri, si affacciano dalla “parete – album” e dalle videointerviste, per ammirare la selezione di oggetti di product design ideati da figure altrettanto straordinarie come Franco Albini, Achille Castiglioni, Marco Zanuso, Joe Colombo, Vico Magistretti, e anche qui molti altri colleghi di percorso, materializzando così un ponte ideale che superi la separazione strumentale tra car design e product design, e identicamente tra Torino e Milano, poli dei due “generi”.

A questa sezione permanente, comunque in futura evoluzione, si affianca uno spazio per l’esposizione di automobili secondo temi a rotazione, la cui prima di una lunga serie di programmate mostre è Ferrari Design. Creative Journeys 2010-2025.

Ed ecco che, al di là della parete dei designer, vediamo comparire undici Ferrari, eccezionali oltre alla nota eccezionalità, una galleria di meraviglie del design industriale più avanzato, tra stile, ingegneria, aerodinamica di avanguardia, generate dal dialogo continuo che è carattere autentico e distintivo del Centro Stile Ferrari sviluppato sotto la guida di Flavio Manzoni, architetto e dunque anch’esso collega. Il visitatore ad ogni passo e volger di sguardo si imbatte con la stessa nostra emozione in supercar da brivido, tra le quali tre Compassi d’Oro, serie Icona e one off”.



In esposizione undici vetture che rappresentano il distillato del lavoro del team diretto da Flavio Manzoni selezionate tra gli oltre settanta modelli progettati a Maranello dal 2010 e corredate da un allestimento che valorizza non soltanto il risultato finale, ma l’intero processo creativo. Disegni e immagini del making of testimoniano un approccio che ricerca una bellezza formale mai fine a sé stessa, con soluzioni estetiche puntualmente finalizzate alla funzione e alla performance.

Flavio Manzoni, Ferrari Chief Design Officer

“È un grande piacere per me e il mio team di designer e modellisti vedere il Centro Stile Ferrari protagonista dell’inaugurazione di questo nuovo spazio dedicato al design all’interno del Museo Nazionale dell’Automobile. La creazione del Centro Stile Ferrari ha rappresentato un passaggio importante per il marchio.

L’internalizzazione del design ha permesso di ottimizzare le sinergie e la stretta collaborazione con i reparti tecnici Ferrari, inclusi gli aerodinamici e gli ingegneri che si occupano di materiali e tecnologie, ed è stata fondamentale per l’evoluzione della produzione Ferrari.

L’obiettivo dell’allestimento qui è quello di mettere in luce questo dialogo quotidiano tra designer e ingegneri, una vera e propria sinergia che offre un’interazione continua a vantaggio dell’intero processo di innovazione.”

Sono presenti modelli di stile in scala 1:1

la FERRARI FXX-K del 2014, vincitrice del Compasso d’Oro 2016, versione estrema di LaFerrari dedicata all’uso esclusivo in pista;

del 2014, vincitrice del Compasso d’Oro 2016, versione estrema di LaFerrari dedicata all’uso esclusivo in pista; la FERRARI DAYTONA SP3 del 2021, appartenente alla serie Icona ispirata alle automobili d’epoca;

del 2021, appartenente alla serie Icona ispirata alle automobili d’epoca; la FERRARI Vision Gran Turismo del 2022, prima concept car della Casa di Maranello dedicata al mondo del motorsport virtuale, realizzata per celebrare il settantacinquesimo anniversario della Ferrari;

del 2022, prima concept car della Casa di Maranello dedicata al mondo del motorsport virtuale, realizzata per celebrare il settantacinquesimo anniversario della Ferrari; la FERRARI F80 del 2024 , che rappresenta l’apice della tecnologia applicata a una supercar;

, che rappresenta l’apice della tecnologia applicata a una supercar; la FERRARI 12CILINDRI del 2024, che combina tradizione e innovazione.

Tra le vetture di produzione figurano

la FERRARI LAFERRARI del 2013, prima Ferrari stradale a sfruttare l’alimentazione ibrida elettrica; la FERRARI MONZA SP1 del 2018, vincitrice del Compasso d’Oro 2020 e rievocazione contemporanea di un modello iconico del marchio; la FERRARI SF90 STRADALE del 2019, prima vettura ibrida PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) di serie; la F ERRARI 296 GTB/GTS del 2021, rivoluzionaria vettura di gamma che monta un 6 cilindri; la FERRARI PUROSANGUE del 2022, vincitrice del Compasso d’Oro 2024, dall’innovativa architettura “transaxle sportiva”, con motore in posizione centrale-anteriore e cambio al posteriore.



Chiudono la selezione due esemplari unici: