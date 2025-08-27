Due realtà sportive, un unico obiettivo: lo sviluppo dello sport sul territorio. Cresce la partnership tra il Progetto BEA Leopardi e l’Associazione Polisportiva Baldisport: dalla stagione 2025-2026, BEA affiancherà la polisportiva nella gestione tecnica del settore pallacanestro. In questo modo, continua, cresce e si rafforza la collaborazione tra le due realtà, iniziata già negli anni scorsi con attività dedicate soprattutto al settore minibasket.

La collaborazione non riguarderà in alcuni modo la governance di Baldisport, che manterrà tutta la propria autonomia e identità. Punterà, invece, ad aumentare la cultura cestistica di tutto il Chierese, rendendo il territorio sempre più uno spazio di basket.

“Questo nuovo capitolo dell’amicizia con Baldisport ci rende felici e orgogliosi – commenta il General Manager BEA Salvatore Morena – Conosciamo bene questa Associazione, con cui, anno dopo anno, abbiamo instaurato ottimi rapporti di buon vicinato. Adesso la nostra collaborazione sale di livello. L’obiettivo sarà portare qualità tecnica per consolidare un altro importante polo della pallacanestro nel Chierese”.

Aggiunge il Presidente di Baldisport Dario Baravalle: “Baldisport è felice di annunciare che per la prossima stagione di basket ha stretto ancora di più la collaborazione con BEA Leopardi, che la supporterà sia tecnicamente che a livello di passione per questo grande sport, realtà sempre più forte a Baldissero e nel Chierese. La loro consolidata esperienza, unita alla nostra giovane voglia di fare, darà origine nel nostro territorio ad una fiorente fabbrica di canestri”.

La stagione del basket sta per cominciare anche a Baldissero, e da quest’anno con un progetto sempre più incentrato sulla crescita di ragazze e ragazzi del territorio.