I database informatici contengono dati sensibili che possono portare a identificare una persona fisica. La digitalizzazione di tali informazioni ha portato, di conseguenza, a dare vita alle identità digitali.

Ad esempio, ciò succede quando si va a creare un qualunque account su internet oppure nel caso in cui si stipuli un abbonamento per la fruizione di un servizio. Le compagnie che trattano i dati sono soggette a determinati obblighi circa la custodia delle informazioni, con pene molto severe in caso di violazioni. Per ottenere il massimo della sicurezza dei propri dati è doveroso prestare attenzione ai propri account, da quelli relativi ai servizi di Home Banking a quelli inerenti ai giochi come il poker e le slot online. Ecco quali sono i rischi che si corrono e come incrementare la sicurezza dell’identità digitale.

I pericoli possibili

Subendo il furto dei dati sensibili si viene esposti a dei pesanti rischi. Uno dei più comuni è quello a carico delle carte di credito, che sottopone il titolare della carta al pericolo di subire delle frodi qualora dei malintenzionati riuscissero a entrare in possesso delle informazioni che occorrono per effettuare i pagamenti.

Altri rischi riguardano l’uso illecito dei dati personali e dei documenti, che possono essere impiegati illecitamente per accedere a dei servizi o per compiere attività criminali. E naturalmente la violazione degli account: acquisendo le credenziali di accesso a un qualunque account, da Facebook agli Home Banking, dai servizi di archiviazione cloud ai siti di e-commerce, gli hacker possono usare l’account del titolare con i suoi stessi privilegi.

Come evitare il furto dell’identità

L’accortezza basilare consiste nell’utilizzare per ogni account una password diversa e procedere regolarmente con l’aggiornamento della parola chiave. La password prescelta deve essere complessa da decifrare e non deve essere facilmente recuperabile in caso di furto di un dispositivo.

Per ottenere in modo automatico delle password adeguate e, allo stesso tempo, beneficiare di un agevole controllo, una buona soluzione è quella di ricorrere a un password manager, ossia delle applicazioni che si occupano proprio di gestire le credenziali degli account.

Un sistema ancora più efficiente per minimizzare il rischio di subire il furto delle credenziali è costituito dall’autenticazione a due fattori: grazie a questo metodo, per entrare all’interno di un account, come un social network o un sito per giocare con il blackjack online, è necessario conoscere le credenziali e, contemporaneamente, inserire un codice OTP inviato su un altro dispositivo o su una specifica applicazione.

Come mantenere sicuri i dispositivi

Computer, smartphone e tablet delle ultime generazioni riservano un buon livello di sicurezza. Per evitare il rischio di subire il furto dell’identità digitale, bisogna accertarsi che i sistemi operativi siano aggiornati con le ultime versioni e che all’interno dell’OS non siano presenti malware e virus, affidandosi a delle valide applicazioni specifiche, tra cui quelle preinstallate nel sistema.

Da verificare, inoltre, che la propria connessione WiFi sia protetta con delle password efficaci, sia per connettersi alla rete sia per avere accesso alla configurazione del modem.