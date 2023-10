La Città Metropolitana di Torino ha lanciato un nuovo sito web, https://pnrr.cittametropolitana.torino.it/, dedicato al monitoraggio e alla valorizzazione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sul proprio territorio. Questo sito segue l’esempio del Comune di Torino, che ha già creato un sito simile chiamato www.torinocambia.it.

Il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo ha sottolineato l’importanza di rispettare le tempistiche del PNRR e ha dichiarato che il nuovo sito offre trasparenza e un contatto diretto tra amministratori e cittadini per seguire in tempo reale lo sviluppo dei progetti.

Il sito fornisce informazioni ai Comuni e alla popolazione della Città Metropolitana di Torino sull’avvio e sul progresso dei numerosi interventi finanziati dal PNRR e da altre risorse nazionali ed europee. Il sito è stato realizzato dal CSI Piemonte, Dipartimento comunale per i Fondi Europei e il PNRR, e presenta sei focus principali: edilizia scolastica, forestazione, piani urbani integrati, mobilità e infrastrutture, nonché i due PINQUA (Programma Integrato per la Qualità Urbana e Architettonica) riguardanti ricami urbani e residenza-resilienza.

La Città Metropolitana di Torino è coinvolta nei progetti finanziati dal PNRR sia come soggetto attuatore che come coordinatore e regia. Gli ambiti tematici d’azione comprendono la transizione energetica, la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica, la riqualificazione degli edifici, la tutela del territorio e delle risorse idriche, il potenziamento del sistema scolastico, l’inclusione sociale e la coesione territoriale.

Complessivamente, sono previsti 219 interventi finanziati per un investimento di 369 milioni di euro, che coinvolgeranno 80 Comuni nel territorio torinese. La Città Metropolitana agisce come soggetto attuatore per alcuni progetti, mentre per altri funge da coordinatore e supporto per gli enti locali del territorio. In entrambi i casi, la Città Metropolitana è responsabile del rispetto dei principi, dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi stabiliti nel PNRR.