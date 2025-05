Il Gruppo di cammino aperto a tutti

Ha preso il via a Cherasco, mercoledì 14 maggio, il Gruppo di cammino “Città della Pace” promosso dall’Asl CN2 e dal Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con l’SSD Epidemiologia e l’SSD Medicina Sportiva, che sostiene la salute attraverso l’attività fisica, progetto nato alcuni anni fa ad Alba e poi diffusosi nei comuni limitrofi.

Camminare è uno strumento di benessere non solo fisico ma anche psicologico e sociale, è un’attività economica, spontanea e utile per la promozione della salute in tutte le fasce d’età. Sono molteplici i benefici dell’attività fisica: contribuisce a ridurre la frequenza di alcune malattie croniche come quelle cardiovascolari, del diabete, dell’ipertensione arteriosa, di alcune forme di tumore (seno, prostata e colon); migliora la mineralizzazione ossea nell’età giovanile ed è uno strumento di prevenzione per l’osteoporosi; migliora la funzione digestiva e regola la motilità intestinale; aumenta il dispendio energetico aiutando il controllo del peso corporeo; aiuta a conservare la massa muscolare ed un buon equilibrio prevenendo le cadute; produce effetti positivi sulla funzione immunitaria.

I vantaggi per il benessere psicologico

Aiuta la salute mentale; mantiene attive le funzioni cognitive e diminuisce il rischio di depressione e di demenza; riduce lo stress e l’ansia; migliora la qualità del sonno; aiuta a conservare la capacità di svolgere le normali occupazioni della vita quotidiana in autosufficienza; favorisce la partecipazione e l’integrazione sociale; preserva la funzione cerebrale con il mantenimento della plasticità neuronale e la protezione del sistema nervoso da danni derivanti da stress; può prevenire o ritardare l’insorgenza di patologie croniche legate all’invecchiamento e facilitare i percorsi di riabilitazione.

«Anche a Cherasco c’è ora la possibilità di camminare in compagnia – dicono l’assessore Agnese Dogliani e il consigliere delegato allo sport Matteo Costamagna – tre volte alla settimana per un’ora, come consiglia l’Ordine Mondiale della Sanità, al lunedì mattina e il mercoledì e venerdì nel tardo pomeriggio. Fare movimento, anche semplicemente camminare ogni giorno, ha numerosi effetti positivi sulla salute fisica e mentale. Attività leggere ma costanti, come una passeggiata appunto, sono molto utili; se poi si fanno in più persone, chiacchierando mentre si cammina, si fanno ancora più volentieri! Invitiamo i cheraschesi a vincere la pigrizia e a partecipare alle camminate di gruppo che hanno partenza dalla Madonnina».

L’appuntamento cheraschese con il gruppo di cammino è il lunedì dalle ore 8 alle 9 del mattino e il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 19 di sera; è un’attività gratuita e aperta a tutti.

Partenza dalla Chiesa della Madonnina delle Grazie; accesso libero senza prenotazione.

Per informazioni: epidemiologia@aslcn2.it – 0173/316621.