ASL di Asti: dalla prevenzione nei quartieri al supporto ai caregiver nelle cure palliative

Tre studi scientifici focalizzati sulla sanità territoriale sono al centro delle attività di ricerca promosse dall’ASL di Asti. I progetti riguardano ambiti cruciali per l’evoluzione dell’assistenza: la salute di comunità, l’assistenza domiciliare e il sostegno ai caregiver nelle cure palliative. L’obiettivo è comprendere in modo sempre più approfondito i bisogni della popolazione e tradurre le evidenze scientifiche in servizi sanitari più efficaci, accessibili e vicini ai contesti di vita delle persone.

La ricerca rappresenta, infatti, uno strumento essenziale per valutare la qualità dell’assistenza e orientare lo sviluppo dei servizi sanitari. In questa prospettiva l’ASL AT è impegnata nella realizzazione e nella partecipazione a studi che affrontano alcune delle sfide più rilevanti per la medicina territoriale: l’invecchiamento della popolazione, la gestione delle patologie croniche e il sostegno alle famiglie impegnate nei percorsi di cura.

Il primo studio

Attualmente in fase di autorizzazione, riguarda il programma Communit-Action, un modello integrato di salute di comunità che sarà valutato attraverso uno studio osservazionale prospettico monocentrico. Il progetto si articola in cinque iniziative – Attività Fisica Adattata, Gruppi di Cammino, Palestre della Memoria, EduCaring, e Ambulatori Infermieristici di Comunità – rivolte a persone con fragilità, anziani, cittadini con patologie croniche e caregiver. Il programma si sviluppa attraverso il coinvolgimento di soggetti del territorio, rafforzando il legame tra servizi sanitari, comunità locali e risorse sociali già presenti. Per la cittadinanza, questo potrà tradursi, nel tempo, in servizi più accessibili, più integrati e più vicini ai contesti di vita delle persone e delle famiglie. Grazie allo studio si analizzerà la capacità delle iniziative di raggiungere la popolazione di riferimento, di consolidarsi nel tempo e di produrre ricadute positive in termini di benessere, accessibilità e risposta ai bisogni di salute della comunità.

Il secondo studio

E’ dedicato al tema delle cure fondamentali nell’assistenza infermieristica domiciliare. Si tratta di uno studio qualitativo descrittivo promosso dall’Accademia di Scienze Infermieristiche, al quale la Struttura Complessa Di.P.Sa dell’ASL di Asti ha aderito insieme ad altre realtà sanitarie pubbliche di Lombardia e Veneto. La ricerca esplora il significato attribuito alle cure fondamentali da parte di pazienti, caregiver e professionisti sanitari, richiamandosi al Fundamentals of Care Framework, secondo cui la qualità dell’assistenza dipende non solo dalla risposta ai bisogni clinici, ma anche dalla capacità di costruire una relazione di fiducia tra professionista, persona assistita e famiglia.

Il terzo studio

Già attivo, riguarda infine le cure palliative domiciliari ed è intitolato PN–PalCaRe. La ricerca analizza gli esiti riferiti dai caregiver delle persone assistite attraverso l’utilizzo dei PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) all’interno di un’organizzazione basata sul modello del Primary Nursing, inteso come assistenza che valorizza continuità, personalizzazione e responsabilità nella relazione di cura. Lo studio si inserisce in un ambito assistenziale di particolare complessità, nel quale i bisogni della persona malata si intrecciano strettamente con quelli della famiglia. L’attenzione all’esperienza dei caregiver consente di approfondire una dimensione centrale dell’assistenza domiciliare nelle cure palliative e di contribuire allo sviluppo di percorsi sempre più attenti alla continuità, alla personalizzazione e al sostegno delle famiglie.

Curarsi con la ricerca in Piemonte

La rubrica della Regione Piemonte, in collaborazione con il DAIRI Regionale (DAIRI-R), che racconta la ricerca all’interno delle singole Aziende Sanitarie Regionali. Dopo aver raccontato l’importanza di fare ricerca e di avere Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sul territorio al fine di migliorare sempre di più le cure e i servizi offerti, nonché il ruolo del DAIRI – R nella governance della ricerca sanitaria del Piemonte, ogni settimana verrà approfondita un’esperienza diversa, per valorizzare il lavoro svolto nelle diverse ASR e le buone pratiche che contribuiscono a costruire un sistema sanitario innovativo e fondato sull’evidenza scientifica.