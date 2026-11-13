Aperto il bando che assegna i contributi alle Pro Loco piemontesi

È aperto da oggi, venerdì 13 novembre, sino alle 12 del 4 dicembre il bando che assegna alle Pro Loco piemontesi il contributo della Regione per le attività svolte nel corso dell’anno 2026. Il bando ha una dotazione di € 586.000,00, ed eroga con la modalità «a sportello», ossia in ordine di presentazione della domanda e fino ad esaurimento della somma stanziata, contributi pari a 1.000,00 euro ad ogni Pro Loco che presenti idonea documentazione.

Ne dà la notizia l’assessore al Commercio, Agricoltura, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, che commenta: «Sono particolarmente soddisfatto di questa iniziativa, che nasce con l’obiettivo di sostenere e incentivare i territori, valorizzando la forte vocazione turistica del Piemonte e le sue straordinarie potenzialità. La rete delle Pro Loco piemontesi è capillare: svolge un ruolo fondamentale nell’identità e nel coinvolgimento sociale in realtà anche piccole e decentrate, e con le tante sagre e manifestazioni offre un contributo straordinario alla promozione delle nostre eccellenze agroalimentari e delle tradizioni culturali e alla creazione di turismo e ricadute anche economiche sul territorio. Per questo la Regione Piemonte le sostiene sia attraverso questa misura specifica per le attività, sia attraverso i contributi ai progetti di rilevanza turistica».

Possono partecipare al bando le Pro Loco iscritte all’Albo regionale o al Runts. Il contributo forfettario di 1.000,00 euro viene concesso dietro presentazione dell’istanza di finanziamento e della documentazione (fatture quietanzate) relativa alle spese sostenute nell’anno 2026 e pertinenti ai fini istituzionali e ad iniziative di promozione del territorio con un importo minimo di 2.000,00 euro. La somma viene erogata in due tranche da 500,00 euro a titolo d’anticipo e 500,00 euro a saldo.

Il bando è disponibile al seguente link.