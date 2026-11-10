Al via la fase operativa per lo stop al pedaggio al casello di Carmagnola

Avviare il confronto con la concessionaria per eliminare il pedaggio al casello di Carmagnola sulla A6 Torino-Savona, favorendo l’utilizzo dell’autostrada come alternativa al traffico di attraversamento del centro abitato, e proseguire parallelamente nell’impegno per realizzare la tangenziale, a partire dalla Bretella Est. È questo l’obiettivo a cui lavorano Giunta e Consiglio regionale, dopo l’approvazione oggi dell’ordine del giorno presentato dai consiglieri Fabrizio Ricca e Sergio Bartoli.

«Carmagnola subisce da anni il mancato completamento dell’autostrada e non è giusto che i cittadini paghino il pedaggio per un servizio che non c’è. Quello di oggi è un passaggio importante che apre alla fase operativa e già giovedì avremo una riunione in Regione con l’amministratore delegato della società autostradale per quantificare l’impatto economico dello stop al pedaggio e approfondirne la fattibilità nell’ambito dell’aggiornamento del quadro economico-finanziario della concessione – ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, durante la seduta del Consiglio regionale odierno -. A causa del mancato completamento della tangenziale, infatti, l’abitato di Carmagnola è interessato da un consistente flusso di traffico, con conseguenze sulla sicurezza stradale, sulla congestione e sulla qualità della vita dei residenti. L’obiettivo di questa misura è favorire, attraverso la gratuità, lo spostamento dei flussi, compresi quelli dei mezzi pesanti, sulla rete autostradale fino alla piena operatività della tangenziale».

«Carmagnola e i Comuni del territorio attendono da tempo una risposta a una criticità che incide sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle attività economiche – aggiunge l’assessore regionale Enrico Bussalino –. Lavoriamo insieme agli enti locali e ai soggetti competenti per alleggerire il traffico nel centro abitato e dare continuità alla realizzazione di un collegamento funzionale alle esigenze della città e dell’intero territorio».