Concluso in Piemonte il primo corso regionale per Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie

Si è svolta oggi ad Alessandria la giornata conclusiva del primo corso regionale rivolto ai Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie del Piemonte, un percorso formativo innovativo ideato da Regione Piemonte e coordinato dal DAIRI – Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, sviluppato nell’arco di diversi mesi attraverso momenti di approfondimento, confronto e condivisione tra professionisti del sistema sanitario regionale.

L’iniziativa rappresenta un passaggio significativo nel percorso di rafforzamento delle competenze manageriali e amministrative della sanità piemontese, anche alla luce dell’istituzione dell’Albo dei Direttori Amministrativi, previsto in analogia con quello già esistente per i Direttori Sanitari.

Il corso ha affrontato temi legati alla programmazione sanitaria, alla governance pubblica, alla sostenibilità economica, alla gestione dei processi complessi, alla digitalizzazione, al project management, alla trasparenza amministrativa e all’innovazione organizzativa, con l’obiettivo di costruire una comunità professionale sempre più preparata ad affrontare le trasformazioni della sanità contemporanea.

Nel corso della giornata finale, alla presenza del responsabile del settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR di Regione Piemonte, Mario Raviola, e del direttore del DAIRI, Antonio Maconi, è stato sottolineato il valore di un percorso che ha saputo mettere in rete esperienze, competenze e visioni differenti, favorendo il dialogo tra istituzioni, professionisti e territorio.

«La crescita delle competenze manageriali e amministrative rappresenta oggi una leva fondamentale per sostenere l’evoluzione del sistema sanitario pubblico – ha evidenziato Antonio Maconi – Questo percorso ha dimostrato quanto sia importante investire nella formazione come strumento di integrazione, innovazione e sviluppo organizzativo».

«L’istituzione dell’Albo dei Direttori Amministrativi rappresenta un passaggio importante per il sistema sanitario piemontese – ha sottolineato l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi – Oggi infatti la complessità organizzativa, normativa ed economica richiede figure sempre più preparate, capaci di accompagnare i processi di innovazione, sostenibilità e governo del sistema pubblico. Desidero rivolgere un ringraziamento al DAIRI per il lavoro svolto nell’organizzazione di questo progetto e ad Antonio Maconi per la capacità di costruire percorsi innovativi che integrano formazione, ricerca e sviluppo organizzativo».

Un sentito ringraziamento è stato infine rivolto a tutti i partecipanti, ai docenti e alle strutture che hanno contribuito alla realizzazione del progetto formativo, accompagnando con impegno e professionalità un’esperienza che costituisce un primo importante passo verso una sempre maggiore qualificazione della dirigenza amministrativa sanitaria in Piemonte.