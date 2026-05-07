Premio “Essere sé stessi”, aperte le iscrizioni fino al 22 maggio
C’è tempo fino al 22 maggio per partecipare alla quarta edizione del Concorso letterario “Essere sé stessi”.
Giunto alla sua quarta edizione e promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Asti, il concorso si pone l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale della città e approfondire il tema dell’identità e la nozione di individuo, indagando l’omosessualità e i sentimenti ad essa connessi e l’amore in ogni sua forma.
Temi che, in questa edizione, si intrecciano in modo particolare anche con le fragilità emotive e psicologiche, la depressione e con quelle condizioni di vulnerabilità che attraversano la vita contemporanea. In questo percorso di riflessione e racconto, il concorso vede anche la collaborazione dell’associazione Un libro per Daniela, impegnata nella sensibilizzazione sui temi del disagio psicologico e della cura delle fragilità, contribuendo a offrire uno spazio di espressione attento, inclusivo e non giudicante. I racconti potranno essere reali o inventati, appartenenti a generi diversi (romance, noir, realismo contemporaneo, fan fiction, storico e fantasy).
Dichiara il Sindaco Maurizio Rasero: “Un premio che arriva alla quarta edizione dimostra di essere una proposta di qualità, oltre che un’occasione di espressione, dialogo e confronto”.
Aggiunge l’Assessore alla Cultura Paride Candelaresi: “Ringrazio chi ha creduto in questo premio letterario, ormai una realtà consolidata. Un momento di ascolto collettivo e di racconto, attraverso il quale è stata data forma a qualcosa di raro: un modo lieve e profondo di parlare di sé”.
Il concorso prevede due categorie di partecipanti: da un lato la categoria Young, da 14 a 19 anni, e dall’altro la categoria Adulti, a partire dai 20 anni.
La partecipazione è riservata ai residenti in Piemonte. I racconti dovranno pervenire entro e non oltre il 22 maggio all’indirizzo mail concorsoletterario@comune.asti.it e saranno valutati da una commissione di esperti composta da Carlo Bavastro, Luca Tomatis, Mario Renosio, Mariella Saracco, Mariagrazia Bologna, Gianmarco Griffi e Arianna Bianco.
I primi tre classificati di ciascuna categoria riceveranno i seguenti premi: 1° classificato 500 euro, 2° classificato 200 euro, 3° classificato 100 euro. Tutti gli elaborati saranno inseriti in un volume edito da Team Service. “Come editori – dichiara Alberto Viarengo di Team Service – siamo felici di essere coinvolti in questo progetto che dà spazio a una tale pluralità di voci”.
Partner dell’evento organizzato dal Comune di Asti per l’edizione 2026 saranno Israt, Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti, Acchiappalibri, Commissione Pari Opportunità del Comune di Asti e della Provincia di Asti, consiglierà di Parità Loredana Tuzii, Soroptimist Asti, AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) Sezione di Asti e l’associazione Un libro per Daniela, che si aggiunge alle realtà già sostenitrici e promotrici del progetto.
Un Libro Per Daniela è un’associazione culturale fondata ad Asti nella primavera del 2023 in memoria di Daniela Albertelli, amata e stimata libraia astigiana. L’iniziativa, promossa dal marito Luciano Cavallo e dai figli Carlotta e Stefano, nel tempo ha affiancato all’obiettivo culturale, l’impegno per diffondere la conoscenza sul tema della malattia mentale e sulle tante sfaccettature che la compongono. Un’associazione, dunque, che oltre a organizzare eventi, presentazioni e incontri, offre spazi per ascoltare, parlare, supportare chi si trova in momenti di fragilità o disagio ma anche un aiuto psicologico per i “sopravvissuti”, per coloro cioè, che hanno subito perdite per suicidio.
Tutte le informazioni sul Concorso e sulle caratteristiche degli elaborati, che dovranno pervenire entro venerdì 22 maggio, si possono trovare nel regolamento del Concorso pubblicato sul sito del Comune di Asti.