Vincitore del Premio di Laurea 2023 a Sauze d’Oulx

Un premio per i laureati di Sauze d’Oulx. Anche quest’anno il Comune di Sauze d’Oulx ha deciso di istituire il Premio di Laurea 2023 per gli studenti.

Il premiato di quest’anno è stato Enrico Bersano Begey con una tesi di laurea in Scienze dell’Informatica.

Lo scorso anno il Comune di Sauze d’Oulx aveva istituito un Premio di Laurea 2023 per studenti. Ed i primi a beneficiarne erano stati due laureati nell’anno 2022: Giulia Ambrosiani e Stefano Eydallin.

Visto il successo dell’iniziativa, anche quest’anno il Comune di Sauze d’Oulx ha riproposto il bando per laureati nell’anno 2023 con scadenza delle domande a fine aprile.

E così venerdì 2 luglio presso la sala giunta del Comune di Sauze d’Oulx si è tenuta la cerimonia di premiazione alla presenza del Sindaco Mauro Meneguzzi e dell’Assessore Davide Il neodottore Enrico Bersano Begey ha così ricevuto dal Sindaco un attestato ed il contributo per l’eccellente risultato ottenuto.

Copia della tesi è poi stata fornita dal laureato per andare ad arricchire il patrimonio della Biblioteca Comunale ed essere così fruibili alla consultazione del pubblico.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi e l’Assessore Davide Allemand sono soddisfatti del proseguimento del progetto: “Il tema di un premio per i nostri giovani che si laureano era da tempo nei nostri pensieri. Finalmente lo scorso anno siamo riusciti a concretizzarlo. Siamo contenti che anche quest’anno il Bando abbia visto la partecipazione di uno studente meritevole come Enrico Bersano Begey e con estremo piacere ci siamo congratulati con lui. Come Amministrazione Comunale, crediamo ciecamente nel ruolo fondamentale della formazione dei giovani, non solo sotto l’aspetto dell’accrescimento culturale, ma anche dal punto di vista sociale e territoriale. Ed è con questo spirito che il Premio di Laurea 2023 va nella direzione di sostenere chi si è impegnato nello studio sino ad arrivare al risultato finale della laurea”.