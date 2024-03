Premio di Laurea a Sauze d’Oulx per l’anno 2023

Sauze d’Oulx – Un premio per i laureati di Sauze d’Oulx. Dopo il successo dello scorso anno, anche per quest’anno il Comune di Sauze d’Oulx ha deciso di riproporre il Premio di Laurea per studenti laureati nel corso dell’anno 2023. Termine ultimo di presentazione delle domande il 30 aprile 2024.

I primi a beneficiare del premio sono stati Giulia Ambrosiani e Stefano Eydallin che si sono laureati nell’anno 2022. La cerimonia di premiazione è avvenuta lo scorso 10 novembre in municipio alla presenza del Sindaco Mauro Meneguzzi e dell’Assessore Davide Allemand.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi rimarca il valore del premio di Laurea: “Il tema di un premio per i nostri giovani che si laureano era da tempo nei nostri pensieri e finalmente lo scorso anno siamo riusciti a concretizzarlo. Purtroppo la pandemia ci ha obbligati a cambiare in corso i nostri progetti ma, tornati alla normalità, la scorsa estate abbiamo subito deciso di riprendere il discorso delle tesi di laurea perché, come Amministrazione Comunale, crediamo ciecamente nel ruolo fondamentale della formazione dei giovani, non solo sotto l’aspetto dell’accrescimento culturale, ma anche dal punto di vista sociale e territoriale”.

“Per i nostri ragazzi poi la frequenza universitaria è ancora più problematica per via della distanza dalla città e comporta ulteriori sacrifici per i nostri giovani in termini di impegno e di maggiori costi. Con nostra grande soddisfazione vediamo però che tanti giovani del paese riescono ad arrivare brillantemente al termine del loro ciclo di studi. E per questo impegno e abnegazione allo studio vogliamo premiarli anche con risorse economiche. Un gesto per complimentarci con loro e per augurargli un proficuo futuro lavorativo”.

Ecco allora anche per il 2024 il Premio di Laurea del Comune di Sauze d’Oulx come sottolinea il Sindaco Meneguzzi: “Abbiamo stanziato anche per questo secondo anno 5000 euro con l’impegno di integrare la cifra se non dovesse bastare. Con il bando 2024 andremo a premiare coloro che hanno conseguito il Diploma di Laurea triennale o magistrale a ciclo unico o magistrale presso qualsiasi facoltà riconosciuta, nel periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Abbiamo sempre stabilito che il Premio di Laurea verrà riconosciuto ai residenti di Sauze d’Oulx che dovranno essere tali sia alla data del conseguimento del diploma di Laurea che alla data di presentazione della domanda.”

“Abbiamo poi predisposto una domanda che i ragazzi dovranno compilare in cui dovranno chiaramente dimostrare con un documento idoneo attestante la data di discussione della tesi nell’anno 2023. Al fine di valorizzare anche il loro lavoro, chiediamo poi ai laureati di consegnare all’atto di presentazione della domanda una copia della tesi di laurea per l’acquisizione da parte del Comune quale patrimonio della Biblioteca Comunale. Nel caso di trasmissione della domanda in via telematica, copia della tesi dovrà essere presentata presso l’Ufficio Scuola e Turismo del Comune. I premi di laurea saranno poi assegnati in base alle attestazioni ISEE”.

Sul sito del Comune di Sauze d’Oulx è presente copia integrale del bando ed il facsimile della domanda che dovrà essere consegnata al protocollo del Comune di Sauze d’Oulx entro le ore 12 del 30 aprile 2024.

Ufficio Stampa Comune di Sauze d’Oulx