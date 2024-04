Domenica, Il centro cittadino si animerà con banchi di generi vari, hobbisti, artigianato, prodotti agroalimentari, degustazioni enogastronomiche e molto altro.

Le proloco canellesi delizieranno i visitatori con i propri piatti e non mancheranno intrattenimenti per i più piccoli: piazza Zoppa ospiterà giostre e “Pompieropoli”, curata dell’Ass. Nazionale Vigili del fuoco – sez. di Asti, attività in cui i più piccoli potranno diventare pompieri per un giorno.

Inoltre quest’anno, in piazza Aosta ed in collaborazione con l’associazione “CIA Comics Illustrations and Art Onlus” verrà realizzata la prima edizione del Festival dell’illustrazione per ragazzi “FIORI A MATITA” con:

Laboratorio con orario continuato di disegno e pittura creativa per bambini e ragazzi;

Presentazione del volume illustrato “Gli occhiali di Bonnie”, autrice Uga Rizzolio, illustratrice Barbara Brunettini;

Presentazione del volume a fumetti contenente 2 storie a tema artistico “Non guardi ma vedi”, autore e disegnatore Gigi Giardullo e “Un giorno con Andy” autore e disegnatore Stefano Sibona;

Esposizione tavole originali e stampe digitali in grande formato dei volumi presentati e delle illustrazioni del libro “Ferrovie del Messico” di Silvia Perosino;

Presenza di ospiti del settore (illustratori, scrittori per ragazzi, fumettisti, musicisti…) che proporranno le loro opere e disegneranno e firmeranno copie: Elisa Brondolo, Julien Fenoglio, Silvia Perosino, Uga Rizzoglio, Barbara Brunettini, Stefano Sibona, Gigi Giardullo, Martina Bonini, Marco Leva, Cristiano Carillo, Luca Carillo, Cesare Amerio;

Proiezione di cortometraggi a tema per i ragazzi;