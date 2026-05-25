Cultura e Società

Sestriere, Gianni Poncet riconfermato Sindaco del Colle

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Gianni Poncet Sindaco Sestriere

Ecco i risultati i dello spoglio delle schede per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sestriere della tornata elettorale di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.

Il dettaglio delle votazioni. Votanti 418 (54,01%). Schede bianche: 7. Schede nulle 12.

Netta affermazione per Gianni Poncet, Lista N. 2 Grande Sestriere, che è stato rieletto Sindaco di Sestriere con 311 voti (77,94%).

Lista N.1 Prima Sestriere. Candidato sindaco Alberto Paleardi 85 voti (21,30%). Candidati consiglieri: Pier Luigi Lantelme; Vito Tramacere; Andrea Gruzza; Carlotta Mandelli; Mario Daniele Etro; Roberto Banfi; Anna Caterina Maria Galoppo; Agostino Masini; Paolo Andrea Zerbi; Laura Fusi. Alla lista N.1 Prima Sestriere spettano 3 seggi assegnati a: Alberto Paleardi, Pier Luigi Lantelme e Vito Tramacere.

Lista N.2 Grande Sestriere. Candidato sindaco Gianni Poncet 311 voti (77,94%). Candidati consiglieri: Emanuela Tedeschi; Monica Passet Gros; Francesco Detta; Giulia Clemente; Cesare Quaranta; Fabrizio Benintendi; Andrea Bouchard; Davide Coda; Davide Poncet; Valentina Di Biasi.

Alla lista N.2 collegata al sindaco Gianni Poncet spettano 7 seggi assegnati a: Valentina Di Biasi, Emanuela Tedeschi, Davide Poncet, Andrea Bouchard, Francesco Detta, Monica Passet Gros, Cesare Quaranta.

Lista N.3 Fiamma Tricolore. Candidato sindaco Paolo Roccuzzo 3 voti (0,75%). Candidati Consiglieri: Irene Bernaroli; Giorgio Fersuella; Stefano Mancini; Paolo Bendinelli; Francesco Galuppo; Vincenzo D’Elia; Francesco Abbasciano; Andrea Carnevale; Anna Squeglia; Raffaele Panico. Nessun seggio per la lista N.3 candidato sindaco Paolo Roccuzzo.

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