Nella nona giornata di Serie C Interregionale, giocata domenica 16 novembre al PalaGialdo, i Leopardi tornano al successo dopo 3 sconfitte consecutive. La partita con Area Pro 2020 vede BEA in vantaggio per pressoché tutta la partita, riuscendo a trovare il break decisivo nel quarto periodo ai danni degli ospiti, mai domi nei 40 minuti.

La gara

Alla palla a due, coach Conti schiera Possekel, Tagliano, Ferraresi, Lo Buono e Drame. Dall’altra parte, coach Persico risponde con Cozzolino, Ilgrande, Beltramino, Venezia e Catozzi. La partenza è ad alta percentuale per entrambe le squadre, con i Leopardi che mettono il naso avanti guidati dai tagli vicino a canestro di Kristian Lo Buono, pescato a dovere dai suoi compagni.

BEA chiude avanti il periodo grazie a due canestri allo scadere dei 24 secondi: prima Edo Gatti con un fade-away dal mezz’angolo, poi Sam Viggiano con il palleggio, arresto e tiro dalla linea dei 3 punti. All’inizio della seconda decina continua il buon momento del 55 chierese: ancora Gatti con il canestro dalla lunga e i due punti appoggiati al tabellone dopo il rimbalzo offensivo.

I Leopardi toccano anche la doppia cifra di vantaggio, ma Area Pro rimane a contatto guidata da Ilgrande e Spada, che riportano gli ospiti a -5. Sul finale di primo tempo, ancora BEA a segnare con continuità sugli scudi di Giacomelli, alla prima al PalaGialdo dopo il ritorno in arancione, e capitan Drame.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, sono ancora i Leopardi a gestire il ritmo della partita, trovando prima il tiro da 3 punti di Boeri e poi l’appoggio di Ferraresi sull’assist di Possekel, che costringe al timeout coach Persico. Il minuto di riposo fa bene agli ospiti che si rifanno sotto pericolosamente sul -6, ma BEA risponde presente con Giacomelli e Drame e si riporta a un distacco rassicurante.

Sul finire del terzo periodo e all’inizio dell’ultima decina, Area Pro fa fatica a trovare il fondo della retina. I padroni di casa ne approfittano e prendono il largo, ancora con il proprio capitano e con Danilo Tagliano, toccando il decisivo +20. Spazio alle rotazioni negli ultimi 5 minuti, con i Leopardi che tornano a vincere.

Il commento

“È stata una partita complicata – commenta coach Alex D’Arrigo – sapevamo che la loro energia ci avrebbe messo in difficoltà. Siamo stati bravi a reggere e a tenere alte le percentuali grazie a una buona selezione di tiri. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, abbiamo reagito dopo due sconfitte consecutive. Ora ci aspetta una trasferta complicata su un campo difficile, sarà una sfida importante, daremo il massimo per ottenere il risultato che vogliamo”.

Il prossimo appuntamento

I Leopardi tornano in Liguria per la decima giornata di Serie C Interregionale. Appuntamento a sabato 23 novembre per la partita con Aurora Basket Chiavari. Palla a due alle 20:45 al PalaSport Carrino di Via Sampierdicanne.

BEA Chieri – Area Pro 2020 85-66 Parziali: 22-19, 39-34, 60-48

Chieri: Boeri 6, Galluccio 3, Giacomelli 12, Possekel 7, Lo Buono 13, Drame 19, Ferraresi 6, Tagliano 10, Viggiano 2, Gatti 7, Ruà NE, Fatone NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Mass. Oddenino

Area Pro: Giovannini 5, Viele 6, Catozzi 6, Donnini 4, Venezia 7, Pomposelli 3, Terzi, Beltramino 3, Cozzolino 2, Jahier 4, Spada 10, Ilgrande 16. All. Persico