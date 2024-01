2051: Ortometraggi in Odissea – Visioni di sopravvivenza

“2051: Ortometraggi in Odissea: Visioni di sopravvivenza”, il 31 gennaio alle ore 18:30, in Fondazione, via Tollegno 52, il progetto dell’Associazione Gomboc e di Ortometraggi Film Festival.

Di cosa si tratta?

“2051: Ortometraggi in Odissea: Visioni di sopravvivenza” è un’esperienza di cinema interattivo che invita il pubblico a proiettarsi in un futuro pericolosamente vicino, un futuro segnato dalle sfide dei cambiamenti globali e dal rapporto sempre più critico tra l’uomo e la natura. I partecipanti sono chiamati a esprimere le proprie scelte e a sperimentare il significato di quelle collettive: saranno queste a determinare il percorso narrativo costruito dalla proiezione dei corti di Ortometraggi Film Festival.

Il pubblico avrà l’opportunità di esplorare le molteplici sfaccettature del nostro rapporto con la natura, riflettendo sulle loro implicazioni per il nostro futuro comune.

Come fare per partecipare?

L’evento è gratuito fino ad esaurimento posti.

