Al Museo Nazionale del Cinema una classe di difesa personale

In occasione dell’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna – il Museo Nazionale del Cinema offre la possibilità a tutte le donne di partecipare a una classe di difesa personale gratuito.

La storia del cinema è costellata di personaggi femminili che trovano il coraggio di reagire in mezzo alle più impreviste difficoltà e diventano un modello di determinazione e resilienza, pronte a far fronte alla violenza e all’umiliazione.

Traendo ispirazione dalla forza di queste donne, l’8 marzo sarà possibile, per tutte coloro che lo desiderano, prendere parte a una classe di difesa personale, organizzata in collaborazione con l’associazione GOJUKAN a.s.d. all’interno della Saletta Conferenze del Museo Nazionale del Cinema, al piano di accoglienza del museo.

La lezione sarà̀ guidata dal Dott. Luigi Stanziano, stimato professionista del settore con riconoscimenti a livello internazionale, esperto di molteplici sistemi di self defense e Kyoshi 7° Dan delegato italiano della Federazione Giapponese di Karate.

Per partecipare è necessario registrarsi inviando una mail a ottomarzo@museocinema.it, indicando i propri dati e scegliendo la fascia oraria in cui si intende partecipare (ore 12:30, 15:30, 17:30). Ogni classe, prevede un massimo di 25 partecipanti, le lezioni sono tenute da istruttori qualificati e hanno una durata di 45 minuti.

Si ricorda a tutte coloro che intendono prendere parte all’evento di indossare un abbigliamento comodo, adeguato allo svolgimento di attività fisica.

Si sconsiglia la partecipazione a persone affette da difficoltà motorie e cardiopatie.