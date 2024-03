Donnexstrada: il Cinema Massimo diventa Punto Viola

Dopo il grande successo delle classi di autodifesa personale, organizzate in occasione dell’8 marzo, il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha deciso di compiere un gesto concreto a favore della comunità e del suo pubblico, aderendo all’iniziativa Punti Viola dell’Associazione Donnexstrada e individuando gli spazi del Cinema Massimo.

Il progetto ha come obiettivo quello di creare sul territorio nazionale luoghi sicuri per persone vittime di violenza e stalking e, ad oggi, conta oltre 150 adesioni su territorio nazionale.

“Come museo e come luogo di cultura sentiamo il dovere di impegnarci per la parità e la lotta alla violenza di genere – sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema -, e proprio per questo abbiamo messo in atto queste iniziative. Il nostro obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire un luogo sicuro per persone vittime di violenza e stalking in un posto dove normalmente si va per passare qualche ora rilassante, e far percepire che, con l’aiuto di tutti, si può fare qualcosa di realmente concreto”.