Per la Tecnoengineering l’ultima della regular season in casa contro Broni

La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo domani alle 18:00 al PalaEinaudi contro la Logiman Broni, l’ultima gara della regular season. Alla palla a due, la situazione in classifica è diametralmente opposta: 8 punti e 13° posto per le Lunette, 32 punti e 5° piazza per le ospiti. Che tradotto significa playout per le gialloblù e playoff per le lombarde. Entrambe guardano con grande attenzione anche i risultati dell’ultima giornata (in particolare quelli di Carugate e San Giorgio) e i finali dai campi del Girone B. Poi si trarranno le conclusioni e i relativi accoppiamenti delle seconde fasi che sono già in calendario a cominciare dal prossimo weekend.

Per le Lunette fare punti nell’ultima gara della regular season è sicuramente importante. Se una vittoria casalinga dovesse infatti coincidere con una sconfitta di Carugate a Roma, la classifica finale direbbe Moncalieri 12° e Carugate 13°. Cambierebbero così accoppiamenti ed eventualmente anche il fattore campo al secondo giro di playout. Fantabasket a parte, la speranza di coach Terzolo è quella di continuare a vedere ritmo e concentrazione in entrambe le metà campo, come nelle ultime partite disputate dalle gialloblù.

All’andata è finita 73-56 per Broni. Trascinano l’attacco lombardo Policari, Moroni e Molnar con quasi 40 punti di media a referto in tre. Per Moncalieri fari puntati su Mitreva, Salvini, Pasero, Cordola, Jakpa e Cicic. Per quest’ultima, condizioni da valutare prima della palla a due.

Si comincia alle 18:00 al PalaEinaudi di Moncalieri.

Ingresso gratuito e diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri BasketBall.

Arbitrano: Marconetti, De Ascentis.

CLASSIFICA

Derthona 46

Costa Masnaga 42

Pol. Galli S.G. 40

San Giorgio 34

Broni 32

Selargius 28

Empoli 26

Cestistica Spezzina 26

Giussano 22

Torino Teen 22

Basket Roma 12

Carugate 8

Moncalieri 8

Stella Azzurra 4