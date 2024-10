Al via i corsi di italiano per stranieri nell’ambito del progetto regionale “Petrarca”

Si è tenuto il primo incontro organizzativo, convocato dalla Regione Piemonte, per l’avvio dei corsi di lingua italiana rivolti a cittadini stranieri, promossi dal progetto “Petrarca 7”.

Questi corsi, gestiti dai Centri Permanenti per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) piemontesi, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Assessorato all’Immigrazione della Regione Piemonte, rappresentano un tassello fondamentale per l’integrazione linguistica e sociale dei cittadini provenienti da Paesi terzi, residenti sul territorio italiano.

Giunto alla sua settima edizione, il progetto “Petrarca” si pone l’obiettivo di fornire competenze linguistiche di base e avanzate, necessarie per favorire un’efficace integrazione nel tessuto sociale e lavorativo del Paese. “L’apprendimento della lingua italiana è un requisito indispensabile per l’inclusione e il successo nel mondo del lavoro – ha dichiarato l’assessore regionale all’Immigrazione, Enrico Bussalino. – L’immigrazione rappresenta una sfida complessa, e attraverso questi corsi offriamo un’opportunità concreta per promuovere la partecipazione attiva degli stranieri alla vita della nostra comunità”.

Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Interno con fondi europei e statali, per un totale di 2.129.828,73 euro, destinati alla Regione e ai 12 CPIA del Piemonte (elenco). Questi fondi coprono non solo i costi dei corsi, ma anche servizi aggiuntivi come la presenza di mediatori culturali, servizi di baby sitting e trasporti, pensati per rendere più agevole l’accesso e la frequenza da parte degli iscritti.