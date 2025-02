YoYo Piederuota: teatro per famiglie per parlare di disabilità

Domenica 23 febbraio alle 16,30 lo Spazio Kairos di via Mottalciatta 7 a Torino ospita lo spettacolo teatrale per famiglie “YoYo Piederuota”, un’opera toccante e divertente a cura di Santibriganti Teatro. Il pomeriggio, pensato per bambini dai 5 anni, è organizzato da Onda Larsen nell’ex fabbrica di Barriera trasformata in teatro. Alle 16, viene offerta la merenda.

Il testo

Attraverso le vicende di Giovanni e Giorgia, due bambini apparentemente molto diversi tra loro, lo spettacolo esplora il tema della disabilità in modo originale e delicato. La storia, ricca di emozioni e colpi di scena, racconta come l’amicizia e l’accettazione di sé possano superare ogni ostacolo.

Al centro il tema della disabilità: viene affrontata con un linguaggio semplice e diretto, promuovendo l’inclusione e il rispetto per le differenze. Per i bambini, e le famiglie, è un’esperienza coinvolgente: l’interazione con il pubblico e l’uso di elementi scenici dinamici rendono, infatti, lo spettacolo un’esperienza unica

“YoYo Piederuota” circuita da anni nei teatri e non ha mai interrotto la sua corsa. Ha conquistato numerosi riconoscimenti: ha vinto il primo premio al Festival Internazionale Enfanthéâtre Aosta 2023/24, il primo posto giuria 100 ragazzi al Festival Internazionale I Teatri del Mondo 2015, una menzione speciale giuria esperti al Festival«G.Calendoli» Padova 2012. Si è aggiudicato il terzo posto tra gli spettacoli più votati dai bambini Festival «G.Calendoli» Padova 2012, una menzione speciale giuria adulti Giocateatro Torino 2012 e una menzione speciale giuria bambini Giocateatro Torino 2012.

La storia

E’ la storia di Giovanni e di Giorgia.

Ci diverte e ci emoziona.

Lui, Giovanni, da tutti chiamato Yo: troppo alto e con due grandi piedi per correre.

Lei, Giorgia, da tutti chiamata Yo: troppo orgogliosa e con due grandi ruote per forza.

C’è un cortile asfaltato, c’è un canestro mezzo scassato e un quartiere di una città.

C’è una stanza, c’è una lavagna e la scuola di una città.

Poi c’è la stanzetta di YoGiorgia con le sue cose e i suoi pensieri.

Poi ancora c’è la stanzetta di YoGiovanni, anche lui con tutte le sue cose e tutti i suoi pensieri.

A entrambi piacciono le robe che rotolano o saltano: tipo i sassi che ruzzolano giù da una montagna, i canguri coi loro salti, le ruote, un paio di scarpe sportive…una palla. Di qualsiasi genere. E tutto quel che si può trovare per buttarla dentro: cestino a scuola, bidone per strada, un canestro attaccato a un muro.

Prima di incontrarsi erano un po’ più soli.

Yo lui, troppo alto, chi ci arriva a parlargli fin lassù? E poi se ci arrivi non ti parla: un orso.

Yo lei, troppo orgogliosa. Anche perché prima non era così, sopra una sedia a rotelle, era come gli altri: “normale”…

YoGiovanni probabilmente vive con i suoi genitori in quella città e in quel quartiere da sempre. YoGiorgia ci è arrivata da poco tempo.

Non c’è molto che possa aiutarli a farli diventare amici, se non quella palla che si butta dentro un canestro e poco altro. Ma a volte, si sa, basta poco per fare accadere tanto.

Utilità

Biglietto unico (con merenda offerta) 9 euro

Pacchetto famiglia (acquisto di minimo di 4 biglietti per lo stesso evento) 32 euro

I prezzi indicati si riferiscono alla modalità di acquisto online. Necessaria la tessera Arci.

I biglietti ridotti possono essere acquistati esibendo tessera/copia del documento che certifichi il diritto alla riduzione.

Per maggiori informazioni:

3514607575 (anche whatsapp) – biglietteria@ondalarsen.org

Lun-ven 14-19. Sabato 14-20 e domenica 11-16 solo nei giorni degli spettacoli

“YoYo Piederuota” – Lo spettacolo in breve

Santibriganti Teatro (TO)

Di Maurizio Bàbuin, Valentina Aicardi, Marco Ferrero, Eva Maria Cischino

Con Arianna Abbruzzese e Marco Ferrero

Regia di Maurizio Bàbuin

Durata 50’

Teatro di narrazione e interazione