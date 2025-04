Si chiude con una sconfitta la stagione regolare della Tecnoengineering Moncalieri. Sul parquet del PalaEinaudi, nel match valido per la ventiseiesima giornata di campionato Techfind Serie A2, le Lunette cedono contro la Logiman Broni per 62-68.

Le gialloblù hanno messo in campo un buon gioco, sfiorando una clamorosa rimonta grazie a un ottimo ultimo quarto, ma nel finale Broni ha dato lo strappo decisivo chiudendo i conti.

La gara

Nei primi minuti di gara la fisicità di Broni complica l’azione offensiva di Moncalieri, che si ritrova costretta ad inseguire con un parziale di 0-6 firmato da Morra e Reggiani. La squadra di coach Terzolo non demorde e trova i primi punti grazie a Cordola, prima che una super Mitreva metta a segno sette punti che riportano sotto Moncalieri.

Il finale del primo quarto vede Broni allungare nel punteggio: la tripla messa a segno da Reggiani e i due liberi realizzati da Morra chiudono il primo quarto sul 12-20.

L’avvio di secondo quarto è caratterizzato da maggior equilibrio. Moncalieri tiene testa a Broni e si porta a due possessi di svantaggio, forte di una Ngamene cinica nel pitturato e dalla lunetta. Con l’avanzare dei minuti, Broni mette in campo tutta la sua esperienza e riesce a distanziare le gialloblù: i canestri di Morra, Baldelli e Reggiani sanciscono il +16 della squadra ospite.

A pochi minuti dall’intervallo lungo Sammartino e Pasero riportano sotto Moncalieri, ma Broni resta avanti di cinque possessi: alla fine del secondo quarto il tabellone recita 27-40.

Alla ripresa Moncalieri rientra in campo con determinazione. Ngamene si porta in doppia cifra con due canestri che valgono il -11 provvisorio, ma qualche incertezza difensiva permette a Broni di mantenere saldamente il comando del match. Le Lunette riescono ad impensierire la difesa biancoverde lungo tutto il terzo quarto, scontando però una percentuale realizzativa ben più bassa rispetto a Broni. Il terzo periodo si chiude sul 41-57.

Un moto d’orgoglio smuove Moncalieri in avvio di ultimo quarto: con un parziale di 8-0 firmato dal tiro in sospensione di Avagnina, le gialloblù dimezzano lo svantaggio e rientrano in partita. L’entusiasmo del pubblico del PalaEinaudi mette in difficoltà Broni, che nella prima metà di ultimo quarto realizza appena quattro punti con Nasraoui.

L’inerzia del march si sposta dalla parte di Moncalieri, che riduce lo svantaggio a un solo possesso di distacco. A un minuto dal termine il canestro di Pasero riduce il distacco a due soli punti, ma la Logiman Broni chiude i conti grazie a Baldelli. Alla sirena il punteggio finale è di 62-68.

La sconfitta di oggi chiude la stagione regolare, ma le Lunette torneranno in campo tra una settimana per la prima fase dei playout. Il team di coach Terzolo giocherà Gara-1 al PalaEinaudi sabato 19 aprile contro Pallacanestro Vigarano.

Tabellini

Tecnoengineering Moncalieri – Logiman Broni 62-68



Parziali (12-20 15-20 14-17)

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 6, Ngamene 16, Cordola 3, Mitreva 11, Avagnina 4, Pasero 11, Corgnati, Gesuele 4, Grosso ne, Salvini 5, Obaseki 2. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Logiman Broni: Nasraoui 14, Frigo ne, Carbonella ne, Reggiani 11, Baldelli 12, Scarsi 4, Hartmann 14, Buranella, Lisoni ne, Morra 13. All. Diamanti.