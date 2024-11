“Tutte le guerre si somigliano”: rassegna culturale per riflettere sui conflitti nel tempo. Venerdì 22 novembre in scena a Venaus (To) la Compagnia Prometeo con lo spettacolo “LAGER”.

La rassegna culturale “Tutte le Guerre si Somigliano”, che si svolge nei comuni di Chianocco, San Didero e altre località della valle di Susa (To), è un progetto volto a esplorare il tema delle guerre e dei conflitti – fenomeni che – pur se distanti nel tempo e nello spazio, sembrano ripetersi ciclicamente con inquietante continuità.

L’iniziativa – ideata dall’associazione “Il Mutamento Zona Castalia di Torino” – in collaborazione con “Terre di Nad” a Chianocco (To) e la Pro Loco di San Didero (To), propone una serie di eventi culturali e di riflessione, pensati per sensibilizzare il pubblico su questi temi universali e purtroppo sempre attuali. Il programma degli appuntamenti prevede spettacoli teatrali interpretati da Compagnie di rilevanza nazionale, la proiezione di un documentario e momenti di approfondimento psicologico, con il fine di stimolare un dibattito aperto sulle cause e le conseguenze dei conflitti, nonché delle possibili strade verso la pace e la riconciliazione.

Con questa iniziativa gli organizzatori intendono coinvolgere la comunità locale e i visitatori in una riflessione critica e profonda, utilizzando l’arte e la cultura come strumenti di consapevolezza e dialogo.

Dopo lo spettacolo di San Didero, che ha visto sul palco la Compagnia “Abaco”, la rassegna prosegue venerdì 22 novembre con una performance della Compagnia teatrale “Prometeo” dal titolo “LAGER”.

Il tutto si svolge al Salone Polivalente di Venaus (To), dove gli attori presenteranno una lettura emozionante delle testimonianze dirette dei deportati nel lager di Bolzano. Le parole dei sopravvissuti si intrecciano con filmati d’epoca, verranno anche presentate le uniche 12 fotografie esistenti sul “campo”, restituendo così uno spaccato doloroso della realtà nazista.

L’evento ha un costo di 5 euro, per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 3515737937