Con 40 autrici e autori che incontreranno studentesse e studenti di 40 scuole di 8 regioni italiane, dal nord al sud della penisola, Adotta uno scrittore giunge alla ventitreesima edizione. Apprezzato progetto didattico e culturale nelle scuole piemontesi e italiane, dalle elementari all’università, e presente in diverse carceri, è ideato e organizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torino. È sostenuto dalla Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, in collaborazione con la Fondazione con il Sud.

La XXIII edizione coinvolgerà 1.006 studentesse e studenti delle scuole di Piemonte, Liguria, Toscana, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, tra gennaio e maggio 2025 Ogni adozione prevede tre appuntamenti in classe per ciascuna autrice e ciascun autore adottato e il quarto conclusivo lunedì 19 maggio alla XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Alle autrici e agli autori è lasciata la libertà di ideare il percorso all’interno delle classi, senza alcun vincolo particolare, se non quello di partire dai libri e dalla lettura, per offrire opportunità di confronto e riflessione non solo sulla narrazione e la scrittura, ma anche sull’attualità e sui temi della contemporaneità. Grazie a questa specificità del progetto, gli appuntamenti in classe favoriscono uno scambio profondo e continuativo tra autori e studenti, creano condivisioni di esperienze, interessi ed emozioni e diventano occasioni in cui il libro si fa portatore di dialogo, confronto, scoperta e comprensione del mondo e di se stessi.

Le autrici e gli autori adottati

Scrittrici e scrittori, fumettisti, illustratrici e illustratori, giornaliste e giornalisti, saggisti e studiosi, divulgatrici e divulgatori entrano nelle classi delle scuole e delle carceri italiane.

Saranno adottati: Daria Bignardi, scrittrice e conduttrice, autrice di Ogni prigione è un’isola (Mondadori), in cui racconta il sistema carcerario attraverso l’esperienza personale; Francesca Giannone, autrice del bestseller La portalettere (Editrice Nord), romanzo italiano più venduto del 2023, tradotto in 30 Paesi; lo scrittore Marco Balzano, Premio Campiello con L’ultimo arrivato (Sellerio), ora in libreria con il romanzo storico e civile Bambino (Einaudi);

Nadeesha Uyangoda, nata a Colombo (Sri Lanka) e in Italia dall’età di sei anni, autrice di Corpi che contano (66thand2nd), sul tema del rapporto tra corpo e pratica sportiva; Lucia Annibali, autrice di Il futuro mi aspetta. Ho scelto di rinascere (Feltrinelli), il racconto della sua storia vittima della violenza del compagno, a distanza di 11 anni, con lo sguardo di oggi; Beatrice Salvioni, autrice dell’esordio La Malnata (Einaudi), tradotto in tutto il mondo e presto serie televisiva, e del recente successo La Malacarne (Einaudi);

@BarbaSophia (Matteo Saudino), professore, youtuber da oltre 36 milioni di visualizzazioni e scrittore, autore di Star Wars e la filosofia (TEA/Vallardi), in cui i grandi temi del pensiero filosofico sono affrontati attraverso un personaggio della saga; Andrea Valente, scrittore e illustratore di libri per ragazze e ragazzi, Premio Andersen nel 2011 come autore completo, ideatore del personaggio Pecora Nera, autore di Ops! 20 imprevisti che hanno cambiato l’evoluzione e la storia (Editoriale Scienza) con Telmo Pievani;

Maicol & Mirco (pseudonimo di Michael Rocchetti), fumettista e disegnatore, matita delle ironiche vignette online Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco, autore di Favole per psicoterapeuti (Bao Publishing), guida divertente per uscire dalle impasse morali della vita; Alice Basso, scrittrice, redattrice e traduttrice, in libreria con il suo primo libro per ragazzi, I fratelli difendieroi (Garzanti), sui grandi classici per i giovani;

Matteo Bussola, scrittore e conduttore radiofonico, autore del bestseller La neve in fondo al mare (Einaudi), sulla fragilità adolescenziale e l’amore di genitori e madri alle prese con la malattia dei figli; la scrittrice Raffaella Romagnolo, autrice di Aggiustare l’Universo (Mondadori), romanzo di dolore, rinascita e memoria, finalista Premio Strega 2024; Maddalena Vaglio Tanet, autrice di Rim e le parole liberate (Rizzoli), vincitore del Premio Andersen 2024 (+8) e del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2024 (8+);

Francesco Pacifico, scrittore e traduttore, autore di podcast come Archivio Pacifico sui personaggi culturali italiani, autore di Io e Clarissa Dalloway. Nuova educazione sentimentale per ragazzi (Marsilio); Laura Buffoni, autrice di Un giorno ti dirò tutto (HarperCollins), storia di una bambina di buona famiglia trasportata in un quartiere malfamato; Carlo Greppi, storico e scrittore, autore di saggi sulla storia del Novecento, in libreria con il romanzo storico per ragazzi I pirati delle montagne (Rizzoli);

Camilla Mancini, figlia dell’ex ct azzurro Roberto Mancini, autrice esordiente con Sei una farfalla (Mondadori Ragazzi) sul tema della salute mentale; il giornalista Angelo Carotenuto, che nei suoi articoli si occupa di calcio, libri, musica e cinema in particolare, autore del romanzo Viva il lupo (Sellerio); Lorenzo Gasparrini, filosofo e attivista antisessista, autore di Non sono sessista, ma…Il sessismo nel linguaggio contemporaneo (Tlon);

Simona Lo Iacono, scrittrice e magistrato presso il tribunale di Catania, autrice di Virdimura (Guanda), storia della prima donna medico nella Sicilia del ‘300; Marianna Balducci, illustratrice Premio Andersen 0-6 anni nel 2021, autrice di Una storia troppo corta (Edt Giralangolo), immaginario dialogo con un piccolo lettore insoddisfatto; Bruno Zocca, illustratore e collaboratore del New York Times, autore di E se fossi qualcun altro? (Lupoguido), libro per solleticare l’immaginazione ed esplorare tutti i mondi possibili;

Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, tra cui Dylan Dog, autrice dell’horror thriller per bambini dagli undici anni in su Horror game (Il Battello a Vapore), su cinque ragazzi vogliono finire un famoso gioco online; Susanna Mattiangeli, scrittrice e sceneggiatrice di fumetti per l’infanzia e l’adolescenza, autrice di La Costituzione nelle parole (Edizioni Lapis), storia, raccontata ai bambini, di come è stata scritta la Costituzione italiana;

Federico Vergari, giornalista, scrittore e consulente culturale nel settore dello sport e del fumetto, autore di Atlante illustrato degli sport inusuali (Lab DFG), dedicato alle discipline insolite, rare, strane; Paola Zannoner scrittrice amata dal pubblico degli adolescenti, autrice del libro illustrato Sette nonne per Bianca (Emme Edizioni); Alice Milani, autrice di diversi volumi a fumetti e della biografia per ragazzi Sofia Kovalevskaja – Vita e rivoluzioni di una matematica geniale (Coconino Press), dedicato a una pioniera dei diritti delle donne;

Fabrizio Altieri, scrittore di libri per bambini e ragazzi, autore di Omicidio in ricetta (Pelledoca); Daniele Aristarco, autore di racconti e saggi divulgativi rivolti per ragazzi, autore di Come essere vento (Mondadori); Laura Pezzino, giornalista e scrittrice, autrice di Il giorno in cui cambiò ogni cosa (Il Battello a Vapore); Stefano Piri, scrittrice e giornalista, autore di Italia-Francia, l’ultima notte felice (66thand2nd);

Morena Pedriali Errani, artista circense, attivista per le minoranze romanì, autrice di Prima che chiudiate gli occhi (Giulio Perrone Editore); Sergio Badino, fumettista, sceneggiatore di fumetti di Topolino, autore di Mille papaveri rossi (Piemme); Daniela Carucci, come attrice e drammaturga di teatro per l’infanzia e l’adolescenza, autrice di Nullo (Sinnos); Antonio Ferrara, Premio Andersen (+15) nel 2013, scrittore e illustratore, autore di Solo come un cane (Einaudi Ragazzi), ambientato in un carcere minorile;

Francesca Torre, redattrice per Panini Comics attenta ai temi della parità di genere nei fumetti, autrice del graphic novel L’età verde (Editrice Il Castoro); Marco Marmeggi, scrittore e docente, autore del romanzo per ragazzi L’isola di Medusa (Giunti) sull’amicizia e la solidarietà, scritto grazie al sostegno della Fondazione Sanlorenzo come progetto volto a sensibilizzare sul valore e le sfide delle isole minori italiane;

Sonia Maria Luce Possentini, pittrice, illustratrice e storica dell’arte, con i libri Natura è…, La natura sa quasi tutto, Preghiera alla Poesia, Non dubitare dei sogni, Il tesoro di Nina, Non avere paura, Tutta la bellezza che c’è (Carthusia); Paola Zanghì, illustratrice, autrice di Emmeline Pankhurst (Beccogiallo); Sarah Pellizzari Rabolini, insegnante e giornalista, autrice del romanzo illustrato Sorella di cuore (CoccoleBooks).

In più di vent’anni di attività, Adotta uno scrittore ha saputo creare non solo significativi momenti di approfondimento sulla lettura e formative occasioni di confronto sulla scrittura, ma soprattutto felici opportunità di discussione e dialogo sui tanti temi e spunti che le pagine dei libri sanno da sempre offrire, accompagnando bambine, bambine, ragazze e ragazzi sulla strada della formazione di uno spirito critico e di una capacità di riflessione, per aiutarli ad appropriarsi di un loro personale sguardo sul mondo.

Grazie al clima di collaborazione che si crea nella dimensione intima e accogliente delle classi, ogni adozione si presenta unica e irripetibile, avvalorata dalla possibilità delle autrici e degli autori adottati di poter sfruttare il loro tempo a disposizione in completa libertà e creatività, dedicando uno spazio anche ai propri libri, che vengono dati in dono a ciascun studente.

“Adotta uno scrittore”, i numeri dell’edizione 2025

L’edizione 2025 coinvolge 40 istituti scolastici italiani: 9 scuole primarie (scuole elementari), 11 scuole secondarie di primo grado (scuole medie); 9 scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori); 1 scuola superiore in ospedale (ovvero la Sezione Ospedaliera dell’Istituto Gobetti Marchesini Casale Arduino presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita). Quest’anno sono 8 le classi attive presso Case di Reclusione e Case circondariali (nelle città di Torino, Ivrea, Alessandria, Saluzzo, Grosseto, Secondigliano, Castrovillari) e 2 classi presso un Istituto Penale Minorile (Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti di Torino e l’Istituto Penale Minorile di Potenza).

Per la seconda volta partecipa una classe di minori stranieri non accompagnati e studenti recentemente arrivati in Italia che ancora non parlano la lingua italiana o la parlano poco (presso il CPIA 3 Tullio De Mauro, Torino).

Dopo il successo della prima adozione residenziale nel 2024, quest’anno saranno 11 le autrici e gli autori che risiederanno per più giorni in una città, per incontrare quotidianamente studentesse e studenti: Sergio Badino a Quiliano (Savona), Marco Marmeggi a Casella (Genova), Paola Zannoner a Marene (Cuneo), Bruno Zocca a Verrua Savoia (Torino), Federico Vergari a Corneliano d’Alba (Cuneo), Fabrizio Altieri a San Benigno Canavese (Torino), Francesco Pacifico a Torino, Matteo Saudino a Castrovillari (Cosenza), Sonia Maria Luce Possentini a Calimera (Lecce), Daniele Aristarco a Ustica (Palermo), grazie anche al sostegno della Fondazione Sanlorenzo, Paola Barbato a Bagheria (Palermo).

Grazie al progetto, nel corso degli anni sono state portate a termine 545 adozioni per un totale di 15.278 studentesse e studenti, dalla scuola primaria alle università fino agli istituti carcerari, coinvolgendo 380 tra gli autori e le autrici più importanti della letteratura italiana degli ultimi quarant’anni.

Adotta uno scrittore sul Bookblog

Anche per il 2025 Adotta uno scrittore avrà uno spazio sul Bookblog, la piattaforma digitale del Salone curata dagli studenti per raccontare attraverso articoli, interviste, reportage le iniziative del Salone del Libro nel corso di tutto l’anno. Autori, studenti e docenti costruiranno insieme un racconto partecipato di Adotta uno scrittore, rendendo i contenuti fruibili liberamente su bookblog.salonelibro.it. Un’apertura alla condivisione e al dialogo tra autori e lettori, nonché un passo avanti per raggiungere un pubblico più vasto.

I video

Sul canale YouTube del Salone sono disponibili i video “Si fa presto a dire Adotta” 2024 (adotta 2024), a cura della scrittrice Laura Marzi e del regista Fabio Ferrero, e “Si fa presto a dire Adotta” 2023 (playlist Adotta uno scrittore), realizzato da Fabio Ferrero con la partecipazione dello scrittore Raffaele Riba: racconti emozionante dele due ultime edizioni, attraverso l’esperienza di studentesse e studenti di diversi istituti aderenti al progetto.

Sempre su YouTube del Salone si può accedere alle video pillole “Si fa presto a dire Adotta” 2022 (realizzate con la scrittrice Giusi Marchetta) video che ripercorre i vent’anni di Adotta uno scrittore, un documentario di Fabio Ferrero, che, attraverso le parole e le voci di studentesse, studenti, autori e autrici, riproporrà i temi, le atmosfere e le riflessioni scaturite dal confronto e dalla lettura dei libri.

Tutti i partner

Adotta uno scrittore è un progetto del Salone Internazionale del Libro di Torino, sostenuto dalla Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, in collaborazione con la Fondazione con il Sud, il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, il Cesp, Centro studi scuola pubblica – Rete nazionale delle scuole ristrette.

Le dichiarazioni

Stefano Consiglio, Presidente Fondazione CON IL SUD

«Per la settima edizione consecutiva, la Fondazione Con il Sud rinnova il sostegno ad “Adotta uno scrittore”, una iniziativa del Salone Internazionale del Libro di Torino in cui crediamo molto, in quanto offre un’importante opportunità di crescita a bambine e bambini, ragazze e ragazzi del Sud e non solo. Durante gli incontri con gli scrittori, il libro rappresenta il punto di partenza per un confronto autentico che porta gli studenti a conoscere meglio se stessi e il mondo in cui viviamo, non come fruitori passivi ma come protagonisti del dialogo, ponendo domande, raccontando emozioni ed esperienze, e questo è molto importante per la formazione degli adulti di domani. Per la Fondazione Con il Sud la promozione della lettura è uno dei tasselli fondamentali per lo sviluppo del Mezzogiorno, come dimostra anche la collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e l’ANCI per la promozione del bando “Biblioteche e comunità”, giunto alla quarta edizione, che punta a valorizzare le biblioteche comunali del Sud come spazi di inclusione e rigenerazione urbana».

Annalena Benini, direttrice editoriale Salone Internazionale del Libro di Torino

«Da più di vent’anni Adotta uno scrittore non solo crea, ma si prende cura dell’incontro fondamentale: quello sulla cultura, sulla lettura, sullo scambio di esperienze. In tutta Italia, anche nei luoghi più complicati da stimolare e raggiungere, i ragazzi delle scuole primarie fino alle università, i ragazzi ristretti negli istituti minorili, le persone nelle case circondariali e di reclusione hanno un tempo di incontro e di relazione con scrittori, artisti, giornalisti, sui temi che stanno loro a cuore, sulle possibilità e sugli inciampi dell’esistenza. Su un percorso personale che può sempre cambiare. Adotta uno scrittore ha costruito fili di seta e di libertà interiore fra chi parla e chi ascolta, fra chi fa domande e chi prova a dare risposte. Non dura qualche minuto, ma tutto l’anno, tutti gli anni. Costruisce tempo, si prende cura, e fa in modo che i libri ci parlino ancora».

Tutte le adozioni nelle scuole

Aggiornamenti sulle date sul sito salonelibro.it

PIEMONTE

Scuole Primarie

Marianna Balducci (EDT) – Prima AbFrank – Istituto Comprensivo Orbassano 1 – Orbassano (TO): date da definire

Alice Basso (Garzanti) – V B e C – Istituto Comprensivo Trofarello – Trofarello (TO): 1, 8 e 15 aprile 2025

Susanna Mattiangeli (Edizioni Lapis) – IV A – Scuola Primaria Paritaria Salesiana San Domenico Savio – Torino (TO): 17, 18 e 19 marzo

Sarah Pelizzari Rabolini (CoccoleBooks) – IV e V – Istituto Comprensivo Norberto Bobbio – Strevi (AL): date da definire

Maddalena Vaglio Tanet (Rizzoli) – V B – Istituto Comprensivo Bovio Cavour – Alessandria (AL): 13 e 14 febbraio, 7 marzo 2025

Paola Zannoner (Emme Edizioni) – III A e III B – I.C. Papa Giovanni XXIII – Marene (CN): 8 e 9 aprile 2025

Bruno Zocca (Lupoguido) – I e II – Istituto Comprensivo di Brusasco – Verrua Savoia (TO): 9, 10 e 11 aprile 2025

Scuole Secondarie di I grado

Fabrizio Altieri (Pelledoca) – II B e II D – Istituto Comprensivo di San Benigno Canavese – San Benigno Canavese (TO): 5, 6 e 7 marzo

Carlo Greppi (Rizzoli) – III B – Istituto Comprensivo Biella III – Biella (BI): 12, 24 febbraio e 31 marzo

Laura Pezzino (Il Battello a Vapore) – II A e III B – Istituto Istruzione Superiore Des Ambrois – Bardonecchia (TO): 28 febbraio, 7 marzo e 14 marzo 2025

Francesca Torre (Editrice Il Castoro) – II B e II E – Istituto Comprensivo Pacinotti – Torino (TO): date da definire

Andrea Valente (Editoriale Scienza) – II B e II D – Istituto Comprensivo Bobbio Novaro – Torino (TO): 6 marzo, 24 marzo e 16 aprile 2025

Federico Vergari (Lab DFG) – I A e I B – Istituto Comprensivo Sommariva Perno – Corneliano d’Alba (CN): 25, 26 e 27 febbraio 2025

Scuole Secondarie di II grado

Laura Buffoni (Harper Collins) – I A – Istituto Istruzione Superiore Paolo Boselli – Torino (TO): 5 e 6 marzo 2025, terza data da definire

Matteo Bussola (Einaudi) – IV I Accoglienza turistica – Istituto Istruzione Superiore J. B. Beccari – Torino (TO): date da definire

Beatrice Salvioni (Einaudi) – II A – Liceo Scientifico Nicola Pellati – Nizza Monferrato (AT): 30 gennaio 2025, altre date da definire

Raffaella Romagnolo (Mondadori) – II E – Istituto Tecnico Industriale Majorana – Grugliasco (TO): date da definire

Morena Martina Pedriali Errani (Giulio Perrone Editore) – IV AG – Istituto Istruzione Superiore Cravetta Marconi – Savigliano (CN): 20, 25 e 26 febbraio 2025

Sezione studenti MSNA e NAI

Francesco Pacifico (Marsilio) – Media minori stranieri – CPIA 3 Torino Tullio De Mauro – Torino (TO): 6, 7 e 8 maggio 2025

Sezione Ospedaliera

Camilla Mancini (Mondadori Ragazzi) – III – Sezione Ospedaliera presso Regina Margherita dell’Istituto Gobetti Marchesini Casale Arduino – Torino (TO): 18 e 20 febbraio 2025, terza data da definire

Scuole carcerarie

Marco Balzano (Einaudi) – Casa Circondariale di Ivrea e CPIA 4 Torino – Ivrea (TO): date da definire

Daria Bignardi (Mondadori) – Casa di Reclusione di Saluzzo Rodolfo Morandi e Istituto di Istruzione Superiore Giacomo Soleri – Saluzzo (CN): 14 marzo e 11 aprile 2025

Antonio Ferrara (Einaudi Ragazzi) – Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti e CPIA 3 – Torino (TO): 19 e 26 febbraio, 2 maggio 2025

Lorenzo Gasparrini (Tlon) – Casa Circondariale di Alessandria Cantiello e Gaeta e Istituto Istruzione Superiore Saluzzo Plana – Alessandria (AL): date da definire

Francesca Giannone (Editrice Nord) – Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, Istituto Plana e CPIA 1 – Torino (TO): 17, 24 e 31 marzo 2025

LIGURIA

Scuole Primarie

Daniela Carucci (Sinnos) – IV e V A – Istituto Comprensivo Vezzano Ligure-Santo Stefano di Magra – Vezzano Ligure (GE): 14, 28 e 29 aprile

Scuole Secondarie di I grado

Sergio Badino (Piemme) – III B – Istituto Comprensivo Spotorno-Quiliano – Quiliano (SV): 3, 4 e 5 marzo 2025

Marco Marmeggi (Giunti) – II A – Istituto Comprensivo Casella – Casella (GE): 9, 10 e 11 aprile 2025

Alice Milani (Coconino Press) – Convitto Nazionale C.Colombo – Genova (GE): 13 febbraio, altre date da definire

Scuole Secondarie di II grado

Lucia Annibali (Feltrinelli) – IV A Servizi commerciali – Istituto Superiore Secondario Boselli Alberti Mazzini Da Vinci – Savona (SV): date da definire

Paola Zanghì (Beccogiallo) – II E – Istituto Superiore Statale Vincenzo Cardarelli – La Spezia (SP): date da definire

TOSCANA

Scuole carcerarie

Stefano Piri (66thand2nd) – Casa Circondariale di Grosseto – Grosseto (GR): date da definire

BASILICATA

Scuole carcerarie

Michael Rocchetti (Maicol&Mirco) (BAO Publishing) – Istituto Penale Minorile di Potenza – CPIA Potenza – Potenza (PZ): date da definire

CALABRIA

Scuole carcerarie

Matteo Saudino (Vallardi) – Casa Circondariale di Castrovillari – CPIA Cosenza – Castrovillari (CS): 3 e 4 marzo

CAMPANIA

Scuole Secondarie di II grado

Angelo Carotenuto (Sellerio) – V C – Liceo Classico G. Carducci – Nola (NA): date da definire

Scuole carcerarie

Nadeesha Uyangoda (66thand2nd) – Casa Circondariale di Secondigliano sez. femminili – CPIA Napoli Provincia 1 – Secondigliano (NA): date da definire

PUGLIA

Scuole primarie

Sonia Maria Luce Possentini (Carthusia) – IV C – Istituto Comprensivo Statale Calimera – Calimera (LE): 5, 6 e 7 marzo 2025

SICILIA

Scuole Secondarie di I grado

Daniele Aristarco (Mondadori Ragazzi) – III Unica – Istituto Comprensivo Statale di II grado Saveria Profeta – Ustica (PA): 24, 25 e 26 marzo 2025

Paola Barbato (Il Battello a Vapore) – III A – Istituto Comprensivo Bagheria IV-Aspra – Bagheria (PA): 14, 15 e 16 aprile 2025

Scuole Secondarie di II grado

Simona Lo Iacono (Guanda) – IV C – Convitto Nazionale M. Cutelli – Catania (CT): date da definire