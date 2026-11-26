Le festività natalizie sono il momento ideale per assaporare il piacere di stare insieme, riscoprire antiche tradizioni e condividere con le persone care esperienze speciali, come quelle che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere nei suoi Beni, dal Trentino alla Sicilia, tra dimore storiche elegantemente addobbate, antichi presepi, valorizzazione di usanze locali e paesaggi che in inverno si vestono di un fascino particolare.

Fino a mercoledì 6 gennaio 2027 un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà grandi e piccoli nel periodo natalizio, con proposte pensate per coinvolgere pubblici diversi e offrire esperienze che vanno oltre la classica visita culturale: mercatini alla scoperta di eccellenze dell’artigianato e prodotti enogastronomici locali, concerti e momenti musicali dedicati alle melodie del Natale, laboratori creativi a tema per famiglie e bambini, visite speciali arricchite da degustazioni di prodotti tipici, attività e racconti incentrati sulle tradizioni popolari.

Un programma variegato, nel quale storia, arte, artigianato e sapori si intrecciano con lo spirito delle feste, invitando il pubblico a vivere i Beni della Fondazione in una veste insolita, per apprezzare non soltanto le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche che racchiudono, ma anche il legame profondo con le comunità e le identità culturali dei territori in cui si trovano. Dalle atmosfere raccolte di antiche abbazie e monasteri alla magia di castelli e ville storiche, fino agli scenari suggestivi di giardini e aree naturalistiche, i Beni del FAI si trasformeranno così in luoghi di incontro e condivisione, offrendo tante occasioni di arricchimento culturale e svago per vivere lo spirito del Natale immersi nel patrimonio artistico e naturalistico del nostro Paese.

Tanti gli eventi speciali che fino al 13 dicembre vedranno protagonisti, in Piemonte, il Castello di Masino a Caravino (TO) e il Castello della Manta a Manta (CN). Questo il calendario delle iniziative:

Caravino (TO)

Castello di Masino

Natale al Castello

25, 26, 27, 28 e 29 novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre, mercoledì-venerdì ore 11 e 15; sabato, domenica e lunedì 7 e martedì 8 dicembre ore 10.30-12-14-16, visita speciale per famiglie domenica ore 15

Speciali percorsi attraverso le sale del Castello del FAI decorate per le festività, alla scoperta delle tradizioni della famiglia Valperga, dal Settecento al Novecento. Due visite guidate per immergersi nell’atmosfera del Natale a Masino: dal Presepe in corallo di manifattura trapanese nella Galleria dei Poeti ai servizi da tè e da cioccolata, dalla tavola imbandita nella Sala da pranzo estiva, fino ai ricordi della Vigilia di Natale che risalgono alla metà del Novecento. E per i più piccoli una visita speciale in cui, con le loro famiglie, scopriranno usi e giochi della tradizione nella dimora dei conti Valperga vestita a festa. Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Comune di Caravino.

Manta (CN)

Castello della Manta

Vivi il Natale al Castello della Manta

25, 26, 27, 28, 29 novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10 e 11 dicembre

In occasione delle festività, il Castello della Manta, con le lanterne dalle luci soffuse, i camini e lo scalone decorati con le ghirlande, l’albero di Natale nella Sala delle grottesche e il tradizionale presepe nel camino delle Stanze rosse, regala una suggestiva e accogliente atmosfera natalizia. Nel percorso che unisce le cantine e la cucina alle sale affrescate si dipanerà il racconto delle tradizioni e delle pratiche più diffuse legate ai simboli natalizi del territorio: dalla corona dell’Avvento all’albero addobbato, dal presepe alle ghirlande, dall’agrifoglio al vischio.

Tante le iniziative in programma:

Fino all’11 dicembre gli ambienti decorati per l’occasione accoglieranno i visitatori per un racconto speciale della storia e delle memorie del Castello tra affreschi e aneddoti, che si concluderà con le “galuperie” del Natale, ovvero golosità e prelibatezze a disposizione dei visitatori.

Sabato 28 novembre visite guidate e degustazione di sciroppi di rose antiche damascene, coltivate per utilizzo alimentare.

Domenica 29 novembre visite guidate e degustazione di pani e panettoni, per un’esperienza sensoriale alla scoperta di un delicato equilibrio tra grassezza, dolcezza, acidità e freschezza.

In tutti i giorni di apertura al pubblico, alle ore 17, verrà proposta l’iniziativa – gratuita e su prenotazione – “Aperti per te”, in occasione della quale l’ingresso e la visita al Castello saranno riservati ai residenti del Comune di Manta. Grazie al progetto SavoiaExperience, finanziato nell’ambito del Programma Interreg Alcotra 2021-2027, il Castello della Manta è parte di un itinerario turistico e culturale nel cuore dell’Europa, tra Italia e Francia, alla scoperta dei luoghi simbolo di Casa Savoia. La visita del Castello sarà l’occasione per scoprire le novità realizzate grazie a questo progetto.

È tutto per gioco. Speciale Natale

28, 29 novembre e 6,7 dicembre

Speciale visita natalizia e attività dedicata alle famiglie con bambini dai 3 ai 9 anni. Il castello è vestito a festa! C’è proprio tutto: dall’albero di Natale al presepe, dagli addobbi sui camini alle lanterne, dal muschio verde alle bacche rosse. Occhi aperti per scoprire tutti gli indizi natalizi presenti nelle sale del Castello e orecchie spalancate per ascoltare i racconti più belli.

Il 28 novembre, 6 e 7 dicembre: “Le fiabe di Natale: letture davanti al camino delle stanze rosse”

Il 29 novembre: “Corti in pellicola”, proiezione del cortometraggio Il Natale di Angela nelle stanze rosse.

I doni di Santa Lucia. Natale al Castello

12 e 13 dicembre

Sabato 12 e domenica 13 dicembre, il Castello della Manta parteciperà all’evento “I doni di Santa Lucia”, organizzato dal Comune di Manta. Sabato 12, dalle ore 14 alle ore 18, e domenica 13, dalle ore 10 alle 18, via Castello ospiterà associazioni locali, espositori e artigiani per un percorso tra gusto e manualità.

Al Castello sarà possibile effettuare visite guidate dedicate al Natale, in entrambe le giornate.

L’antica Parrocchiale di Manta aprirà le sue porte per visite in autonomia.

Inoltre, sabato 12 dicembre alle ore 17.30 concerto “Cantar Natale/Chanter Noel” in cui il gruppo Henno de Rose proporrà un viaggio musicale dall’Umbria alla Provenza, dall’Ungheria all’Irlanda grazie a un repertorio di raffinato pregio storico, tra sonorità antiche, contaminazioni acustiche e classiche.

E ancora, sia il 12 che il 13 dicembre prosegue l’iniziativa – gratuita e su prenotazione – “Aperti per te”, in occasione della quale alle ore 11, 12, 14.30, 15,30 e 16.30 l’ingresso e la visita al Castello saranno riservati ai residenti del Comune di Manta. Grazie al progetto SavoiaExperience, finanziato nell’ambito del Programma Interreg Alcotra 2021-2027, il Castello della Manta è parte di un itinerario turistico e culturale nel cuore dell’Europa, tra Italia e Francia, alla scoperta dei luoghi simbolo di Casa Savoia. La visita del castello sarà l’occasione per scoprire le novità realizzate grazie a questo progetto. Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.