Rocco Barbaro in “Ho incontrato Gaber”

Secondo appuntamento della stagione è quello con Rocco Barbaro in “Ho incontrato Gaber”.

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre ore 21.00, via Mombarcaro 99/B – Torino, zona Santa Rita

Il Piccolo Teatro Comico in collaborazione con AICS Torino, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, media partner Radio Grp e come web partner Radio Contatto e Erre18, presenta la stagione teatrale 2024/2025 il cui tema è “Punti di vista, incontro”

Una stagione unica comprendente diverse forme teatrali:

il teatro comico, il teatro di prosa, il teatro di genere lgbtq+, il teatro danza, Stand up comedy, Il teatro canzone

e la Commedia.

Il progetto nasce da un’esigenza del PTC nel rendere la cultura, una via pratica da percorrere, incrociando il cammino di uomini e donne con esperienze diverse, tutte preziose, che si arricchiscono incontrandosi, scontrandosi e permeandosi le une alle altre, tenendo conto delle basi culturali di integrazione e rispetto verso se stesso gli altri e la natura che lo circonda.

Gli spettacoli diversi nella forma, messi in un unico contenitore, danno spazio all’idea di Integrazione nei nostri diversi punti di vista.

Rocco Barbaro recita Gaber

«Serio, composto, contenuto, vestito un po’ a cazzo, se non fosse per quella faccia da terrone sembrerebbe di ascoltare Gaber».. basterebbero queste poche righe – apparse sulla Gazzetta di Parma – per giustificare la scelta di Rocco Barbaro.

Perché Gaber oggi? Non c’è nessun anniversario, nessuna ricorrenza. Si tratta solo di fare TEATRO (o il teatro-canzone). Cioè interpretare il TESTO, il pensiero Gaber-Luporini. Ridare vita, corpo, sostanza, suono, forma a quello che possiamo considerare ormai un classico del teatro italiano. Perché Rocco segue la tradizione.

Dieci bellissime canzoni, cinque monologhi, uno scritto originale, sono questi gli ingredienti del nuovo spettacolo di Rocco Barbaro:

Ho Incontrato Gaber

con

Rocco Barbaro – recitazione e canto

Paolo Michelutti – chitarra e canto

Per info e prenotazione

Cell: 339.3010381 – Contributo associativo € 15,00