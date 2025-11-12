Officina, Market, Meeting per lo sviluppo, la coproduzione internazionale, la promozione dei nuovi talenti e delle nuove tendenze del cinema e dell’audiovisivo contemporaneo, TFI Torino Film Industry si svolge come sempre durante e in collaborazione con il Torino Film Festival del Museo Nazionale del Cinema, proponendosi come anima work & business dello storico appuntamento cinematografico cittadino.

Creato nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità del sistema-cinema Torino Piemonte, TFI Torino Film Industry si è consolidato ed evoluto di anno in anno, giungendo alla sua 8ª edizione con una struttura aperta che intende dare ai professionisti nazionali e internazionali un programma di appuntamenti trasversale dedicato all’intera filiera dell’audiovisivo.

Promosso da Regione Piemonte e Città di Torino e realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Camera di Commercio di Torino, TFI Torino Film Industry prende il via giovedì 20 novembre 2025 e prosegue fino a martedì 25 novembre con pitching sessions, panel, workshop, one-to-one meetings che si svolgono presso la storica sede de il Circolo dei lettori e delle lettrici di Torino.

I partner che danno vita al programma di TFI8 sono Film Commission Torino Piemonte, che coordina l’evento sin dalla nascita e cura al suo interno la programmazione dei Production Days, il Centro Nazionale del Cortometraggio, che propone una nuova edizione di ShorTO Film Market, la Fondazione Piemonte dal Vivo, che cura gli appuntamenti di onLive Campus e, a partire da quest’anno, anche AGIS Piemonte e Valle D’Aosta, che rafforza la sua presenza dopo la partecipazione delle scorse edizioni.

In qualità di content partners si riconferma ancora una volta la collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, attraverso la presenza a TFI8 di Festival Cinemambiente, Lovers Film Festival e TorinoFilmLab. Si amplia inoltre la collaborazione con Contemporanea Film Festival, Glocal Film Festival, Sotto18 Film Festival, cui si aggiunge da questa edizione anche Seeyousound.

Le professioni del set, il training e la formazione di giovani professioniste/i, la cultura dell’accessibilità, responsabilità e sostenibilità ambientale, lo sviluppo progetti e la coproduzione internazionale, il mercato del cortometraggio, il cinema e l’audiovisivo a tematica LGBTQIA+, la relazione tra spettacolo dal vivo e nuove tecnologie e in generale l’impatto dell’Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie digitali nella produzione delle immagini in movimento, sono solo alcuni dei temi e degli approfondimenti al centro dell’8ª edizione, sempre più articolata, completa e capace di incontrare le esigenze di un target di professionisti vasto e diversificato.

Inserendosi a metà del lungo mese del cinema torinese, l’ottava edizione di TFI si configura a tutti gli effetti con una dimensione “extended” che propone ulteriori appuntamenti prima e dopo la date ufficiali, intrecciando il proprio know how con tre ulteriori appuntamenti organizzati da Film Commission Torino Piemonte: l’8 novembre – all’interno de Festival Contemporanea – con il panel “Professioniste dell’audiovisivo: un’istantanea Contemporanea”, puntando ad analizzare gender balance e inclusione nell’audiovisivo; il 15 novembre all’interno del Glocal Film Festival con “Piemonte a tutto cinema: un’istantanea Glocal”, occasione per approfondire il consolidato e identitario legame tra l’audiovisivo e il Piemonte, attraverso la voce di coloro che con il proprio lavoro contribuiscono a sedimentarlo, per concludersi durante il Sottodiciotto Film Festival con un focus sui 18 anni de Piemonte Doc Film Fund, primo fondo in Italia a sostegno del cinema del reale.