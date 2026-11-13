Si è tenuta al Grattacielo della Regione Piemonte, la prima riunione operativa per dare attuazione all’ordine del giorno n. 215 sulla gratuità della sosta nelle aree a pagamento per i mezzi degli Enti del Terzo Settore impegnati nell’accompagnamento di persone con disabilità, anziane, con patologie croniche o oncologiche.

L’assessore regionale agli Enti locali Enrico Bussalino, insieme al Consigliere regionale Silvio Magliano, primo firmatario dell’atto, e al presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino, ha incontrato i rappresentanti degli enti locali e delle società di gestione della sosta per avviare il confronto sulle modalità di estensione della misura a livello regionale.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di condivisione delle esigenze e delle esperienze dei soggetti coinvolti, con l’obiettivo di individuare indirizzi operativi e favorire soluzioni coordinate e omogenee sul territorio piemontese.

L’ordine del giorno, approvato all’unanimità dal Consiglio regionale il 17 aprile 2025, impegna la Giunta a istituire un tavolo di lavoro con ANCI Piemonte, Città metropolitana di Torino, Province e altri enti locali per individuare le modalità con cui garantire la gratuità della sosta ai veicoli di proprietà degli Enti del Terzo Settore, o comunque in loro carico, utilizzati per servizi di trasporto gratuito o a tariffa solidale.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di sostenere le realtà che ogni giorno accompagnano persone fragili presso strutture sanitarie e altre destinazioni, anche al di fuori del Comune in cui hanno sede. Gli spostamenti intercomunali comportano infatti il pagamento della sosta anche quando l’ente beneficia già di agevolazioni nel proprio territorio. Un’attività preziosa per l’accesso alle cure, ma anche per favorire la socializzazione, lo studio e il lavoro delle persone con ridotta mobilità, offrendo un sostegno concreto alle famiglie e ai servizi sociosanitari.

“Con questa prima riunione avviamo il percorso per tradurre l’indirizzo del Consiglio regionale in un sostegno concreto al Terzo Settore – dichiara l’assessore agli Enti locali Enrico Bussalino –. Le associazioni e i volontari svolgono un servizio fondamentale per le persone più fragili e per le loro famiglie, affiancando quotidianamente i servizi pubblici. Vogliamo costruire, insieme agli enti locali e ai gestori della sosta, modalità condivise e omogenee che consentano di estendere l’agevolazione sul territorio piemontese, facilitando anche gli accompagnamenti tra Comuni diversi. Ringrazio il presidente Magliano, ANCI Piemonte e tutti i soggetti coinvolti per la collaborazione a un’iniziativa che riconosce il valore sociale di questo impegno”.

“Come ANCI Piemonte abbiamo accolto immediatamente la proposta che deriva da una grande attenzione della Giunta – sottolinea il presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino. La finalità è più che condivisibile: essere di supporto alle tante realtà di volontariato che ogni giorno, con profonda dedizione, mettono il proprio tempo al servizio del prossimo”.