Oltrecampo è prima di tutto un modo per conoscere nuove persone e passare del tempo insieme, condividendo la passione per il teatro, partecipando ad eventi unici e sempre diversi e facendo nuove esperienze in gruppo.

Grazie allo Young Board di Oltrecampo, ragazze e ragazzi tra i 16 e i 29 anni, possono vivere da vicino la macchina teatrale, partecipare ad eventi culturali in maniera gratuita, incontrare artisti e operatori e sperimentare forme di teatro nuove, fatte di linguaggi artistici nuovi e sperimentali.

Da novembre ad aprile i partecipanti potranno seguire gratuitamente 6 spettacoli della stagione 2024/25 di Spazio Kor, oltre a un workshop con gli artisti in stagione, 4 incontri e approfondimenti anche con artisti e operatori a Spazio Kor e altri 2 momenti di incontro.

Oltrecampo nasce come un luogo aperto per giovani under 30 per ascoltare le proposte dei più giovani e per mettere al centro le loro idee. “Young board” (ovvero, Direttivo dei più giovani) è uno strumento prezioso di partecipazione: attraverso Oltrecampo i partecipanti sono invitati a dare suggerimenti, opinioni e idee sulla proposta artistica di Spazio Kor, consentendo così un loro maggior coinvolgimento e un ascolto efficace.

L’attenzione alle giovani generazioni e l’impegno affinché vengano tenuti in considerazione nei processi decisionali e nelle scelte della vita culturale astigiana, animano già da tempo la strategia di Spazio Kor.

Lo Young Board vuole essere un ulteriore spazio di confronto per interagire con i/le giovani in modo continuativo, rafforzando il legame con le nuove generazioni, coinvolgendole anche nei meccanismi di programmazione e organizzazione.

Le candidature vanno inviate entro il 4 novembre. Maggiori dettagli e modulo per iscriversi su https://www.spaziokor.it/oltrecampo-24-25