“Carte da decifrare”: letteratura e musica, tra arte e natura

Grandi ospiti sono attesi a Busca sabato 13 e domenica 14 luglio per la settima edizione di “Carte da decifrare”, la rassegna di letteratura e musica dal vivo, tra arte e natura, organizzata da Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Busca e il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Singolari proposte musicali, reading, visite guidate esperienziali e approfondimenti su storia, civiltà e scoperte rivoluzionarie valorizzeranno tre luoghi culturali simbolo del territorio: le suggestive Cave di alabastro, la prestigiosa collezione di arte moderna e contemporanea La Gaia e il monumentale Castello del Roccolo. Sabato 13 si potranno vivere due esperienze uniche totalizzanti: la passeggiata con sonorizzazione elettronica immersiva “Le stanze di alabastro” del compositore Gianluca Verlingieri alle ex cave di alabastro rosa e il reading musicale “Annalena” con l’autrice e direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino, Annalena Benini, accompagnata dalla violinista Anaïs Drago presso La Gaia. L’esperienza include, inoltre, una breve visita guidata alla cave e alla collezione d’arte contemporanea. L’iscrizione è obbligatoria su ticket.it, biglietto unico 18 euro. Il pubblico verrà suddiviso in due gruppi che partiranno con navetta contemporaneamente da piazza F.lli Mariano alle ore 16.30, alternandosi nelle due tappe del percorso.

Domenica 14, invece, alle 18.30, l’atmosfera incantata del Castello del Roccolo ospiterà “Alla ricerca di Tutankhamun” un dialogo tra storia, ricerca e musica che vedrà protagonisti il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, autore del libro, affiancato nella narrazione dal violoncellista Antonio Cortesi e da Gianni Armand-Pilon, giornalista e vicedirettore de “La Stampa”. I biglietti sono disponibili in prevendita fino a venerdì 12 luglio su ticket.it oppure il giorno dello spettacolo, dalle 17.30, presso la biglietteria del Castello del Roccolo, salvo esaurimento posti, al costo di 18 euro (intero), 12 euro (under 25), gratuito per i minori di 12 anni e i diversamente abili con accompagnatori. È possibile acquistare il carnet delle due giornate di rassegna al costo di 25 euro, solo su ticket.it (salvo esaurimento posti).

“Carte da decifrare” è una rassegna, ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Busca, il Salone Internazionale del Libro di Torino, l’Associazione Castello del Roccolo e la Collezione La Gaia, è realizzata con il contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT.