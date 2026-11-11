Cultura e Società

Allarme bomba nelle scuole italiane

Cameroni: «Atto di gravità inaudita. chi semina terrore tra gli studenti è un criminale»

Foto di CronacaTorino CronacaTorino21 secondi fa
1 minuto di lettura
Daniela Cameroni Offerta formativa
«Quanto sta accadendo in queste ore in decine di scuole italiane, comprese alcune del nostro Piemonte, è di una gravità inaudita e merita la più ferma condanna. Costringere gli studenti e tutto il personale scolastico a evacuare gli istituti, seminando paura e terrore attraverso vili minacce anonime, è un gesto intollerabile. Colpire la scuola, uno dei luoghi più importanti della nostra società, e minacciarne la sicurezza è un vile attacco alla nostra comunità e alle nostre istituzioni. Chi arriva a terrorizzare dei ragazzi, pur di raggiungere i propri scopi, dimostra di non avere alcuno scrupolo. Ci troviamo di fronte a un atto criminale che deve essere perseguito con la massima fermezza. Voglio esprimere la mia vicinanza a tutti gli studenti e alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici e al personale coinvolto. Un ringraziamento sincero va alle forze dell’ordine, impegnate in queste ore nelle verifiche e nella messa in sicurezza degli istituti. Mi auguro che venga fatta piena luce sull’accaduto e che i responsabili siano individuati al più presto e chiamati a rispondere delle proprie azioni».
Lo dichiara Daniela Cameroni, assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, in merito agli allarmi bomba scattati questa mattina in numerosi istituti scolastici del Piemonte e di altre regioni italiane.
Foto di CronacaTorino CronacaTorino21 secondi fa
1 minuto di lettura
Foto di CronacaTorino

CronacaTorino

Articoli Correlati

Ufficio del Turismo di Cesana Torinese mostra costumi tradizionali

I costumi tradizionali in mostra all’Ufficio del Turismo di Cesana Torinese

Marzo 2024 8:17
Unicef a Pianezza

Marcia per la pace organizzata da Unicef a Pianezza, 150 famiglie sfilano contro le guerre

Dicembre 2023 10:30

Intervista a Nikki Stringfield, la chitarrista americana si racconta a CronacaTorino

Febbraio 2021 14:53
Margherito

Margherito – c’è tempo per tornare a casa

Gennaio 2025 13:55
Pulsante per tornare all'inizio