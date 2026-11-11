Allarme bomba nelle scuole italiane

«Quanto sta accadendo in queste ore in decine di scuole italiane, comprese alcune del nostro Piemonte, è di una gravità inaudita e merita la più ferma condanna. Costringere gli studenti e tutto il personale scolastico a evacuare gli istituti, seminando paura e terrore attraverso vili minacce anonime, è un gesto intollerabile. Colpire la scuola, uno dei luoghi più importanti della nostra società, e minacciarne la sicurezza è un vile attacco alla nostra comunità e alle nostre istituzioni. Chi arriva a terrorizzare dei ragazzi, pur di raggiungere i propri scopi, dimostra di non avere alcuno scrupolo. Ci troviamo di fronte a un atto criminale che deve essere perseguito con la massima fermezza. Voglio esprimere la mia vicinanza a tutti gli studenti e alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici e al personale coinvolto. Un ringraziamento sincero va alle forze dell’ordine, impegnate in queste ore nelle verifiche e nella messa in sicurezza degli istituti. Mi auguro che venga fatta piena luce sull’accaduto e che i responsabili siano individuati al più presto e chiamati a rispondere delle proprie azioni».

Lo dichiara Daniela Cameroni, assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, in merito agli allarmi bomba scattati questa mattina in numerosi istituti scolastici del Piemonte e di altre regioni italiane.