Premio Michele Lessona, al via la seconda edizione

La scienza come strumento per comprendere il mondo, raccontare le grandi sfide ambientali e coinvolgere le nuove generazioni. Con questo obiettivo prende il via la seconda edizione 2026/2027 del Premio Michele Lessona di divulgazione scientifica, iniziativa nazionale dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo grado, che promuove la capacità di comunicare la conoscenza scientifica attraverso linguaggi e strumenti contemporanei.

L’appuntamento di presentazione è in programma venerdì 13 novembre 2026, alle ore 18:30, presso il Museo Regionale di Scienze Naturali, in Via Accademia Albertina, 15 a Torino, con la lectio di Mariasole Bianco dal titolo “Pianeta Oceano: nel profondo siamo mare”, dedicata al ruolo fondamentale degli oceani per la vita sulla Terra e alla necessità di proteggerne gli ecosistemi. L’ingresso è gratuito, su prenotazione.

L’oceano ricopre oltre il 70% della superficie del nostro pianeta, regola il clima, custodisce una straordinaria biodiversità e rende possibile la vita sulla Terra. Eppure, conosciamo ancora relativamente poco di questo immenso mondo blu, da cui tutto ha avuto origine. La lectio accompagnerà il pubblico in un viaggio tra scienza, meraviglia e storie di mare, per scoprire i segreti dell’oceano, comprendere quanto le nostre vite siano legate alla sua salute e riflettere sul ruolo che ciascuno può avere nella sua tutela. Perché il futuro dell’oceano e quello dell’umanità sono strettamente connessi.

L’iniziativa segna l’avvio della nuova edizione del Premio Lessona, che quest’anno invita le classi partecipanti a confrontarsi con il tema “Correnti di futuro: scorrere, connettere, proteggere. Oceani, fiumi e canali; come il cambiamento climatico influisce sulla biodiversità acquatica”.

Le studentesse e gli studenti saranno chiamati a realizzare, con la propria classe, un podcast oppure un video per raccontare la ricchezza della biodiversità degli oceani e dei corsi d’acqua, come fiumi e canali, approfondendo le modalità con cui tutelare l’acqua, risorsa essenziale per la vita del pianeta e per gli ecosistemi che ne dipendono.

Accanto alla sezione dedicata alle scuole, il Premio Lessona prevede anche un riconoscimento rivolto a giovani divulgatori e divulgatrici scientifici professionisti, che si distinguono per la capacità di comunicare la scienza attraverso strumenti, linguaggi e modalità innovative e contemporanee.

Anche per questa categoria, il tema della seconda edizione sarà la biodiversità acquatica. Il vincitore o la vincitrice sarà individuato da una giuria d’eccezione, della quale sarà presidente Mariasole Bianco, biologa marina e divulgatrice scientifica.

Il concorso è organizzato dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino – Regione Piemonte, in collaborazione con Silvia Lessona, presidente della giuria del concorso dedicato alle scuole e dalla Città di Venaria Reale, in partenariato col Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude La Venaria Reale, l’Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, l’Ordine dei Biologi di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e la Città di Torino. Il progetto è realizzato con il sostegno di Fondazione CRT.

Sono partner culturali il Museo Nazionale del Cinema Torino, il Festival CinemAmbiente, la Fondazione Circolo del Lettori, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, il Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale, l’Accademia delle Scienze di Torino, il Consorzio Riserva di Biosfera CollinaPo, le Aree Protette Po Piemontese.

Inoltre, collaborano la Fondazione Via Maestra, la Biblioteca Civica Tancredi Milone, la Pro Loco Altessano – Venaria Reale, l’AVTA Associazione Venariese Tutela Ambiente Beni Culturali – Amici Reggia di Venaria Reale, ed infine l’ANISN – Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, sezione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale di Torino.

Le adesioni al concorso dovranno essere presentate entro il 22 gennaio 2027, mentre gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 16 aprile 2027. La partecipazione è gratuita. Per ciascuna delle due categorie, podcast e video, sono previsti una pergamena del Premio Michele Lessona per la divulgazione scientifica, attrezzature tecniche e ingressi con visita guidata gratuiti alla Reggia di Venaria Reale e ai suoi giardini e al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.

La consegna dei riconoscimenti della sezione scolastica e del miglior divulgatore/ divulgatrice si svolgerà nell’ambito dei Lessona Days previsti nella primavera 2027.

Il Premio Michele Lessona si inserisce nel più ampio progetto dedicato alla memoria e all’eredità culturale di Michele Lessona, illustre scienziato nato a Venaria Reale nel 1823 e scomparso a Torino nel 1894. Medico, naturalista, docente universitario, giornalista e scrittore, Lessona fu una figura centrale nella diffusione della cultura scientifica nell’Italia dell’Ottocento. Rettore dell’Università di Torino dal 1877 al 1880 e senatore del Regno dal 1892, si distinse anche come traduttore e divulgatore delle opere di Charles Darwin, contribuendo a rendere accessibili al grande pubblico i progressi della scienza.

Il suo impegno nel comunicare il sapere con chiarezza e passione costituisce ancora oggi il riferimento ideale del Premio, che intende valorizzare una divulgazione scientifica capace di raggiungere pubblici diversi e di stimolare curiosità, consapevolezza e partecipazione.

La prima edizione dei Lessona Days si è svolta nel 2024, mentre la seconda edizione, nell’ottobre 2025, ha coinvolto Torino e Venaria Reale con incontri, conferenze, laboratori, attività per le scuole e iniziative aperte alla cittadinanza, ponendo al centro il cambiamento climatico. In quella stessa occasione è stato lanciato il Premio Michele Lessona, con una sezione dedicata alla divulgazione scientifica professionale e percorsi specifici rivolti alla ricerca e alle scuole.

La prima edizione del concorso scolastico si è conclusa il 7 maggio 2026 alla Reggia di Venaria, con la premiazione di sei classi risultate vincitrici tra le 22 opere presentate nelle categorie podcast, slide e video. Un risultato che testimonia la capacità delle nuove generazioni di confrontarsi con temi scientifici complessi e di tradurli in progetti di comunicazione accessibili e creativi.

La seconda edizione prosegue questo percorso, concentrandosi sugli ecosistemi acquatici e sulle conseguenze del cambiamento climatico, con l’obiettivo di promuovere una cultura scientifica diffusa e favorire una maggiore consapevolezza del rapporto tra ambiente, biodiversità e futuro del pianeta.

Il regolamento del Premio Lessona di divulgazione scientifica, dedicato alle scuole, e le modalità di partecipazione sono consultabili all’indirizzo web https://mrsntorino.it/it/news/premio-michele-lessonac-di-divulgazione-scientifica-ii-edizione.

Le dichiarazioni

Marina Chiarelli, assessore alla Cultura della Regione Piemonte:

«La scienza è cultura, è curiosità, è capacità di guardare il mondo con occhi nuovi. E soprattutto è uno strumento straordinario per dare ai nostri giovani la possibilità di comprendere il presente e diventare protagonisti del futuro. Il Premio Michele Lessona rappresenta esattamente questo, un ponte tra conoscenza e nuove generazioni, nel solco dell’eredità di un grande divulgatore piemontese che aveva compreso quanto fosse importante rendere il sapere accessibile a tutti. Con questa seconda edizione vogliamo invitare ragazze e ragazzi a interrogarsi su una delle sfide più importanti del nostro tempo, la tutela dell’acqua, degli oceani e della biodiversità. Farlo attraverso podcast e video significa parlare il loro linguaggio, valorizzarne la creatività e soprattutto ascoltare il loro punto di vista. Come Regione Piemonte crediamo profondamente nel valore della divulgazione scientifica e nel ruolo del nostro Museo Regionale di Scienze Naturali, che vogliamo sempre più aperto, partecipato e vicino alle nuove generazioni. Perché investire nella cultura scientifica significa investire nella libertà di pensiero, nella consapevolezza e nella capacità dei giovani di costruire un futuro migliore. E il futuro comincia proprio dalla conoscenza».

Marco Fino, direttore del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino:

«Siamo molto contenti di dare avvio alla seconda edizione del Premio Lessona, dedicata quest’anno ad acqua, mari e oceani. Un premio di divulgazione pensato sia per le studentesse e gli studenti delle scuole, sia per i giovani divulgatori professionisti, per valorizzare un lavoro, quello della comunicazione scientifica, che è uno strumento fondamentale di conoscenza e permette di trasmettere a tutti l’importanza dell’ambiente, della natura e della tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Il premio porta il nome di Michele Lessona, che è stato il primo grande divulgatore scientifico italiano e merita di essere ricordato per una intuizione che resta attualissima: la divulgazione è lo strumento più efficace per raggiungere non solo chi già si occupa di scienza, ma tutti i cittadini, rendendoli partecipi della straordinarietà della natura».

Mariasole Bianco, presidente di Giuria Premio Lessona:

«La scienza ci offre gli strumenti per comprendere il mondo, la meraviglia ci spinge a esplorarlo, ma è attraverso l’azione collettiva che possiamo cambiarlo. Oggi più che mai abbiamo bisogno di trasformare la conoscenza in consapevolezza e la consapevolezza in impegno concreto. Il Premio Michele Lessona è un invito a farlo, mettendo la creatività e il potere della comunicazione al servizio del nostro pianeta. Invito le scuole a partecipare numerose, a raccontare il nostro Pianeta Blu attraverso linguaggi nuovi e a mettere in gioco idee, creatività e visioni per costruire insieme il nostro futuro. Perché, nel profondo, siamo mare».

Fabio Giulivi, sindaco Città di Venaria Reale:

«Il Premio Michele Lessona rappresenta un’opportunità importante per valorizzare il legame tra Venaria Reale, la cultura scientifica e la formazione delle nuove generazioni. Ricordare Michele Lessona, venariese illustre che dedicò la propria vita alla conoscenza e alla divulgazione, significa raccoglierne l’eredità e renderla attuale, offrendo a ragazze e ragazzi strumenti per comprendere il presente e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del futuro. Il percorso avviato con i Lessona Days e con la prima edizione del Premio ha dimostrato quanto sia importante mettere in relazione istituzioni, scuola, ricerca e territorio. Con questa seconda edizione, dedicata alla biodiversità acquatica e al cambiamento climatico, proseguiamo un progetto che unisce educazione, sostenibilità e partecipazione».

Marta Santolin, assessore alla Cultura Città di Venaria Reale:

«La divulgazione scientifica è una forma di cultura fondamentale, perché permette di trasformare conoscenze complesse in strumenti di comprensione condivisa. Il Premio Michele Lessona nasce proprio da questa idea e invita le scuole a sperimentare linguaggi contemporanei, come il podcast e il video, per raccontare la scienza in modo coinvolgente e consapevole. Il tema scelto per la seconda edizione, dedicato agli oceani, ai fiumi, ai canali e alla biodiversità acquatica, offre alle classi l’occasione di approfondire questioni ambientali che riguardano direttamente il nostro futuro. Attraverso il Premio e i Lessona Days vogliamo continuare a costruire occasioni di incontro tra cultura, ricerca, educazione e cittadinanza, nel segno dell’eredità di Michele Lessona e della sua straordinaria capacità di rendere il sapere accessibile a tutti».

Silvia Lessona, giornalista e scrittrice, trisnipote dello scienziato:

«Con profondo orgoglio e nel segno di una preziosa eredità familiare e scientifica, presentiamo la seconda edizione del Premio Michele Lessona. Come sua trisnipote, è per me un grande onore veder fiorire una manifestazione che rinnova la memoria di uno dei più grandi divulgatori e naturalisti italiani. Questa nuova edizione è interamente dedicata all’ecosistema degli oceani, dei fiumi e dei canali, un tema che trova radici profonde e profetiche nel lavoro di mio trisnonno. Il suo impatto sulla zoologia fu tale che persino la Rana lessonae fu battezzata in suo onore, a testimonianza del suo legame viscerale con il mondo acquatico e anfibio. Già nel 1864, con l’opera “Il mare”, e attraverso le traduzioni e i commenti su Charles Darwin, Lessona descriveva la vastità degli abissi e l’adattamento delle specie ai diversi ambienti, dalle acque salate alle lagune e ai fiumi. Con questo premio celebriamo chi oggi, attraverso la scienza e la divulgazione, continua a dar voce all’incantevole fragilità degli ecosistemi acquatici».

Per ulteriori informazioni sul concorso scolastico, sul regolamento e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, www.mrsntorino.it, sezione News, oppure scrivere a premiolessona@regione.piemonte.it.