LILT Virtus Alessandria sconfitta sul filo di lana

“Una sconfitta maturata così fa male, ma non smettiamo di crederci!” questo il primo commento a caldo della Società.

Terza sconfitta consecutiva per la Prima Divisione di coach Marcello Ferrari al termine di una battaglia che lascia tanto rammarico, ma che ha offerto anche segnali da cui ripartire e spunti positivi su cui lavorare in palestra.

Dopo due set vinti con merito e mettendo in campo buone trame di gioco la prima vittoria sembrava vicina (25/19 25/18 i parziali). Ma le orafe hanno dimostrato carattere e capacità di reagire, conquistando il terzo parziale (22//25).

Nel quarto le ragazze Virtus hanno ripreso in mano le redini del gioco arrivando a condurre la frazione fino ad un parziale di 21-16. Poi il recupero delle ospiti, capaci di chiudere con un parziale di 9-2 (23/25) e trascinare la sfida alla lotteria del tie-break. Un quinto set giocato punto a punto e perso sul filo di lana con soli 2 punti di scarto ma il 15-13 per le Valenzane sancisce il successo e 2 punti importanti per la classifica quando ormai l’inerzia della gara era cambiata e la brillantezza nel gioco delle alessandrine opacizzata.

“ll rammarico è grande ma la fiducia deve restare!” dichiara lo staff Societario all’unisono “I primi due set, pur con qualche errore, ci hanno mostrato che possiamo risalire una classifica oggi difficile. Dobbiamo imparare a gestire i momenti decisivi e continuare a crederci, anche quando le cose si complicano.”

Per dovere di cronaca dobbiamo altresì fare un plauso alla presenza di un pubblico da categoria superiore! Le tribune del PalaConi erano sold out e dal primo all’ultimo pallone il pubblico ha sostenuto le ragazze senza fermarsi mai. L’affetto dimostrato dai presenti è stata sicuramente la nota più bella della serata.

“Grazie, davvero: continuate a esserci, abbiamo bisogno di voi!” la chiosa finale del presidente Riccardo Romaniello

Ora le ragazze della LILT Virtus Alessandria Pallavolo nei prossimi 2 turni di campionato dovranno affrontare lunedì prossimo ancora tra le mura amiche la Fortitudo Occimiano e nel weekend successivo, in trasferta il team del Gavi Pallavolo due formazioni ai vertici del girone.

“Sappiamo quanto sarà difficile, ma è proprio adesso che dobbiamo restare unite, lavorare e lottare su ogni pallone. Tutti insieme possiamo rialzarci. Tutti insieme possiamo risalire la classifica.” questo è il fil rouge che accomuna tutte le componenti societarie.