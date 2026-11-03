Rugby è inclusione: a San Mauro Torinese una domenica di rugby per tutti
All’indomani di Italia – Sudafrica, il Comitato Rugby Piemonte, Special Olympics Italia e Imas portano in campo Tag Rugby, Touch Rugby e Rugby con contatto. Prima tappa di un nuovo circuito inclusivo.
Torino, 3 novembre 2026 – Domenica 8 novembre 2026 il Campo da Rugby di San Mauro Torinese (via Parco Einaudi) ospita, a partire dalle ore 10.30, “Rugby è Inclusione”, torneo inclusivo promosso dal Comitato Piemontese della Federazione Italiana Rugby con Special Olympics Italia – Team Piemonte e con la partecipazione di Imas. In campo atleti e atlete con e senza disabilità, società sportive ed enti del territorio, uniti da un’idea semplice: nel rugby c’è posto per tutti.
L’evento si inserisce nel fine settimana del Nations Championship: sabato 7 novembre Torino ospita il test match internazionale Italia – Sudafrica. Il giorno dopo, la festa si sposta a San Mauro, dove il rugby si racconta come strumento di inclusione, integrazione e partecipazione, capace di dare a ciascuno l’occasione di essere protagonista.
La giornata mette in mostra le diverse forme in cui il rugby può essere praticato e vissuto:
- Tag Rugby, secondo il regolamento Special Olympics Italia
- Touch Rugby, secondo il regolamento FIR
- Rugby con contatto, secondo il regolamento FIR
Negli ultimi anni molte società hanno avviato percorsi di rugby integrato, con squadre miste di atleti con e senza disabilità impegnate in attività regolari in Italia e all’estero. Esperienze che dimostrano sul campo il valore educativo e sociale di questo sport: abbattere barriere, creare relazioni, costruire senso di appartenenza.
“Rugby è Inclusione” apre un circuito di iniziative realizzate insieme da Federazione Italiana Rugby e Special Olympics Italia, nel solco della convenzione firmata nel 2017. L’obiettivo è rafforzare e diffondere sul territorio le opportunità di pratica sportiva inclusiva.
«Il rugby nasce attorno a valori come rispetto, solidarietà e spirito di squadra: San Mauro sarà la prova che questi valori valgono per tutti. Vogliamo un rugby sempre più accessibile e aperto, e questa giornata è il primo passo di un percorso condiviso con Special Olympics e Imas.» — Sergio Manto, Presidente del Comitato Rugby Piemonte
Il programma
- 10:30 – Ritrovo delle squadre partecipanti
- 11:00 – Riscaldamento e attività di skills nell’ambito di “Prova lo sport”
- 11:30 – Inizio delle partite di Tag Rugby Special Olympics Italia, Touch Rugby FIR e rugby con contatto
- 13:30 – Terzo tempo e momento conviviale conclusivo
Famiglie, appassionati e curiosi sono invitati a sostenere le squadre a bordo campo.