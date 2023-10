Il Politecnico di Torino ha aperto ieri ufficialmente le porte all’Anno Accademico 2023/2024 in una cerimonia tutt’altro che tradizionale. Il Rettore Guido Saracco ha intrattenuto un pubblico affascinato attraverso un racconto quasi teatrale, mettendo in scena un dialogo coinvolgente con vari interlocutori rappresentanti delle diverse sfaccettature della comunità politecnica e della società civile. Tra gli ospiti principali il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ed il Sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo.

In questo suggestivo scenario, è emerso il ritratto di un Politecnico in continua crescita, un’istituzione che negli ultimi cinque anni e mezzo ha visto una crescita esponenziale e multiforme. L’università, impegnata in tutte le sue missioni tipiche di un istituto pubblico, ma con una particolare enfasi sulla formazione tecnica, è diventata un faro di eccellenza.

La cerimonia ha sottolineato l’importanza di un approccio multidisciplinare e di una connessione sempre più stretta con la società circostante. Questo Politecnico è più che mai consapevole del suo ruolo cruciale nella formazione di giovani talenti, nella ricerca scientifica e nell’innovazione tecnologica.

L’inaugurazione dell’Anno Accademico 2023/2024 è stata un’occasione per celebrare i risultati straordinari raggiunti e guardare avanti con speranza e determinazione a un futuro in cui il Politecnico continuerà a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di competenze e nel progresso tecnologico.

Ph: pagina facebook del Politecnico di Torino