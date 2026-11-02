Terminati i lavori nel centro storico di Sauze d’Oulx

A Sauze d’Oulx completati i lavori di riqualificazione di via Colle Bourget e via Luigi Faure. Un intervento da oltre 177 mila euro che restituisce al centro storico il fascino della tradizione e valorizza l’identità alpina del paese.

Un intervento strategico nel cuore del paese vecchio, capace di coniugare il rinnovamento delle infrastrutture con il rispetto della storia e dell’identità di Sauze d’Oulx.

Sono stati completati prima del via della stagione invernale, così come da cronoprogramma, i lavori di riqualificazione di via Colle Bourget e via Luigi Faure, un’importante operazione che ha interessato oltre mille metri quadrati di pavimentazione, riportando nel centro storico materiali e soluzioni coerenti con la tradizione architettonica dei borghi alpini.

L’investimento complessivo ammonta a 177.154,10 euro, Iva compresa. Il progetto ha previsto il rifacimento della pavimentazione in granito, con la posa di cubetti di granito di dimensioni 8-10 centimetri e due fasce centrali parallele in pietra di Luserna, ciascuna larga 40 centimetri. Una scelta che restituisce alle due vie un aspetto più vicino a quello della pavimentazione storica, valorizzando gli spazi e il carattere del borgo.

L’intervento è stato preceduto da un’importante collaborazione con SMAT, che ha provveduto al rifacimento completo della linea dell’acquedotto e dei relativi allacciamenti, alla separazione delle acque nere da quelle bianche e al rinnovo delle griglie di raccolta delle acque piovane, con il rifacimento dei collegamenti dei pluviali.

Conclusa la parte di competenza della società, il Comune ha proceduto alla rimozione della vecchia pavimentazione, alla preparazione del sottofondo con uno strato di 20 centimetri di misto cementato e alla successiva posa della nuova superficie in granito e pietra di Luserna.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi sottolinea il valore dell’intervento per l’intera comunità

“Abbiamo voluto investire in una riqualificazione importante proprio nel cuore del nostro centro storico. Non si tratta soltanto di rifare una pavimentazione, ma di restituire valore a uno spazio che rappresenta una parte significativa della storia e dell’identità di Sauze d’Oulx. La scelta del granito e della pietra di Luserna è un segno di attenzione verso la nostra cultura di montagna e verso il patrimonio del paese vecchio. È un intervento che migliora la qualità degli spazi pubblici e contribuisce a rendere il borgo ancora più curato e accogliente”.

Sulla stessa linea l’Assessore al Turismo Davide Allemand, che evidenzia soprattutto la ricaduta sulla valorizzazione del centro storico:

“Il borgo storico è uno dei luoghi che raccontano meglio Sauze d’Oulx. Riqualificare via Colle Bourget e via Luigi Faure significa valorizzare il cuore autentico del paese, preservandone i caratteri architettonici e rendendolo più gradevole da vivere e da visitare. La nuova pavimentazione, con materiali legati alla tradizione locale, rafforza l’identità del centro storico e rappresenta un investimento anche in termini di attrattività turistica. La qualità di una località di montagna passa anche dalla cura dei suoi luoghi più rappresentativi”.

Con il completamento dei lavori, due vie centrali del borgo ritrovano dunque una veste rinnovata, senza perdere il legame con il passato.