Sabato 23 maggio, l’associazione “Art Ensemble” in collaborazione con “Fraternità Maria Consolatrice” inaugura il ciclo di uscite culturali con l’evento “I binari della memoria”. Occasione originale per cittadini e turisti di rivivere l’emozione del trasporto d’altri tempi, viaggiando su una vettura storica restaurata.

Sotto la guida degli esperti dell’ATTS (Associazione Torinese Tram Storici), i partecipanti partiranno alle 10.00 dalla fermata “Petitti” (San Salvario) per raggiungere la stazione di Sassi. Qui sarà possibile visitare il Museo dei Tram e l’officina della Tranvia di Superga, dove i volontari curano il recupero di veicoli provenienti da tutta Europa. L’iniziativa mira a riappropriarsi della memoria collettiva attraverso la riscoperta di luoghi simbolo della città.

Il programma prevede il ritrovo alle 9:45 in via Petitti 24, con rientro previsto per le 11:30. L’evento è realizzato grazie al contributo della Regione Piemonte (Assessorato alle politiche sociali). La partecipazione ha un costo di € 7,00 e la prenotazione è obbligatoria entro 7 maggio, data la capienza limitata del mezzo. Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla segreteria di via Petitti 24 o chiamare il numero 366.3407927.