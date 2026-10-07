Da domani il festival “Incanti – Rassegna Internazionale di Teatro di Figura”

Prende forma l’edizione numero 33 di Incanti – Rassegna Internazionale di Teatro di Figura che, nel 2026, approfondisce il tema del corpo nel suo rapporto con l’identità e le sue trasformazioni. Dopo l’anteprima al Cinema Massimo, il festival si svilupperà tra giovedì 8 e martedì 13 ottobre negli spazi di Off Topic, Casa Teatro Ragazzi e Giovani di Torino e Bagni Pubblici di via Agliè.

Sottotitolo e filo conduttore dell’edizione 2026 è “Body and Puppet”, una programmazione dedicata alla relazione intensa e plurale tra corpo e marionetta. Questo rapporto si fa metafora del nostro vivere contemporaneo, affrontando temi cruciali come le ferite del body shaming, le riflessioni sulla disabilità e le molteplici forme dell’inclusione, intrecciati sapientemente con il teatro d’ombre, il teatro d’oggetti e la figura animata.

In sei giorni di festival sono in calendario numerosi spettacoli che vedono la presenza di quattro prime assolute e sette prime regionali. Come sottolinea il direttore artistico Alberto Jona, la rassegna propone quest’anno un focus speciale sul teatro di figura francese, a cui si affiancano compagnie italiane e una formazione spagnola, a conferma della dimensione europea internazionale e della vocazione di Incanti quale luogo d’incontro tra linguaggi performativi differenti.

Tra i titoli in programma figurano lo spettacolo “Flirt” della compagnia Créature Ingrate di Silvia Torri a Off Topic, seguito da “Madame Rita” di Zélie Barrett, raffinato numero tra teatro di figura e burlesque. Alla Casa del Teatro andranno in scena “Apnée” della compagnia Le POissOn SOluble, riflessione poetica sulla vita di coppia creata attraverso la carta, e “Corpi di Seta.

Filles & soie pour tous & toutes” della compagnia Les Bas-bleus, irriverente rilettura delle fiabe classiche contro gli stereotipi di genere, preceduta da un piccolo laboratorio per famiglie dedicato alla Lingua dei Segni Italiana. La narrazione visiva prosegue con “Souvenirs” del duo Claire et Antho, più volte ospite Got Talent Portugal e Got Talent France, “RRR Storia di un bruco” della compagnia spagnola Princep Totilau per i più piccoli, e la commedia irriverente “Cosa fare quando hai voglia di uccidere il tuo capo?” della Compagnia Créature Ingrate.

L’attenzione all’accessibilità sociale e all’inclusione trova un momento centrale nello spettacolo “Bandita” di SilviOmbre guidato da Silvio Gioia: la rappresentazione sarà infatti il punto d’arrivo di un laboratorio di due giorni dedicato all’ombra espressiva e rivolto a persone con differenti abilità cognitive e motorie, svolto il 10 e 11 ottobre ai Bagni Pubblici di via Agliè per esplorare la luce e l’oscurità come spazio di scoperta e parità.

Anche “Corpi di seta” riflette sull’inclusione: è stato concepito secondo i principi dell’accessibilità universale. Sul palco due attrici, di cui una sorda. Lo spettacolo dedica attenzione all’accompagnamento del pubblico prima e durante lo spettacolo. La compagnia porta un «decor tactile», un pannello, da toccare, che racconta com’è fatta la scenografia e presenta i materiali di cui sono composti gli elementi dello spettacolo. Nell’ottica dell’accessibilità universale, per accogliere persone neuro divergenti vengono forniti fidget toys, la sala teatrale resta aperta, e attraverso testi e mediatori vengono anticipati i temi dello spettacolo per preparare l’esperienza di visione.

Un ruolo fondamentale è ricoperto da Progetto Cantiere, iniziativa incentrata sulla formazione e sul sostegno alle compagnie emergenti che si svolgerà il 12 e 13 ottobre nella Sala Piccola della Casa del Teatro. Attraverso una selezione tra oltre venti candidature, quattro giovani formazioni hanno potuto beneficiare di residenze artistiche, seminari di drammaturgia e tutoraggio professionale. Le quattro prime assolute presentate saranno “Macabra Fenice” di Le BaBaU, “Distruzioni per l’uso” di Storie di Piazza, “Red Dog” di Dionysian Figures e “Piantala” di Silvia Borello.