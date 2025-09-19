Al via la stagione 2025/2026 dell’IVECO CUS Torino Rugby che militerà nella massima serie nazionale, il campionato di Serie A Élite.

Confermato il direttore tecnico Alberto Carbone, coadiuvato dal riconfermato Gianmarco Perrone, il nuovo preparatore atletico sarà Davide Culcasi e Giovanni Rossi il Medico di Campo.

Le parole del Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio:

“Il nostro club ha sempre creduto nell’importanza della formazione accademica e sportiva come binomio inscindibile, e la conferma di Alberto Carbone alla guida della Serie A femminile ne rappresenta la prova più concreta. Vedere un coach che ha mosso i primi passi con noi allenando le giovanili, crescere stagione dopo stagione all’interno del CUS fino alla riconferma come direttore tecnico della nostra prima squadra femminile, è motivo di grande orgoglio e testimonianza del valore del percorso che proponiamo. In questo progetto crediamo fortemente e, con questo spirito, auguro un buon inizio di stagione a tutto il gruppo”.

Queste le parole del General Manager dell’IVECO CUS Torino Rugby Salvatore Fusco:

“Siamo entusiasti di iniziare una nuova stagione in Serie A Elite, orgogliosi di rappresentare il Piemonte. Ci prepariamo con un ritiro in Valle d’Aosta, presso gli amici dello Stade Valdôtain. Affronteremo le sfide con determinazione, arricchendo il nostro gruppo e puntando a far crescere il movimento femminile, sperando di ispirare altri club. Un ringraziamento va ad Alberto, Gianmarco e a tutto lo staff, che hanno ancora una volta accettato una sfida tutt’altro che semplice. La loro motivazione nasce da un gruppo di ragazze che non ha mai mollato, dai nuovi innesti e da una Società che guarda oltre la singola stagione, con l’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita di tutto il movimento femminile”.

Coach Alberto Carbone:

“Abbiamo iniziato il pre stagione il 26 agosto con molto entusiasmo e con la voglia di aggiungere un mattoncino in più rispetto alla scorsa. Partiamo da un’ottima e solida base, a cui si sono aggiunte cinque nuove ragazze provenienti da tre realtà diverse che siam sicuri che daranno una spinta in più. Il 27 settembre ore 18.00 scenderemo in campo in casa a Torino per confrontarci subito con le compagini del CUS Milano Rugby. E successivamente il 5 ottobre andremo noi in trasferta da loro sul campo del Parabiago. Questi due incontri ci prepareranno all’inizio del campionato, il quale ci vedrà affrontare il 19 ottobre fuoricasa il Valsugana vice campione d’Italia”.

I nuovi innesti per la stagione 2025/2026 sono: Mihaela Pirpiliu, Ilary Borello, Federica Floris, Nour Sallam e la tedesca Muriel Weigel. Il campionato prenderà il via domenica 19 ottobre in trasferta sul campo del Valsugana Rugby Padova (a questo link il calendario completo: https://federugby.it/campionati/).